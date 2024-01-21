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فمن أحياها

1/21/2024 11:22:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منذ أيام قلائل توجهت على رأس وفد جمعية النجاة الخيرية في زيارة لافتتاح أحد مشاريعنا بدولة تشاد، وللحقيقة كانت الرحلة طويلة ومرهقة، قطعنا شوطا طويلا منذ هبطنا في مطار العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) ومنها إلى تشاد، ومنذ اللحظة الأولى أدركت حجم ما تعانيه تلك المجتمعات من ظروف صعبة، ولكم أن تتخيلوا قدر الإجهاد جراء بعض الحروب والنزاعات، وما أحدثته من مجاعات خلفت ملايين البؤساء، حرقت الأرض، ومزقت الاقتصادات وتركتها في فوضى ليفوتهم قطار التمدن، فبات الملايين في مجاهل أفريقيا يحرقهم العطش، ويقتلهم الجوع ويفنيهم الإهمال، وملايين المرضى تنهش الأمراض أجسادهم، إن التوجه لهذه الحقول المقفرة بالخير هو إحياء للأرواح، هو بعث جديد.
وفي مدينة «انجوجو» تحددت وجهتنا لافتتاح «مستوصف طبي»، وكذلك منطقة«ماليو» لزيارة قرية سلوى ومنطقة «بريم» لمجمع النجاة للأيتام، حيث بدأت هذه المشاريع كحلم جميل راود خيالنا، لننطلق على بركة الله لإتمام الصروح الخيرية، والحقيقة فإن الصورة تعبر عن الحالة التي عايشناها، ووقتتها أيقنت الأثر الطيب الذي يحدثه الخير في النفوس وأنا أشاهد الوجوه فرحة متهللة قد عادت إليها الحياة ثانية، وتمنيت لو يأتي اليوم الذي لا أجد فيه سائلا بشارع أو فقيرا في بيت، وتمنيت أن تنطلق يد المعروف لتستظل بها الملايين فتحييهم وتحميهم من غوائل الحياة.
لقد أكدت هذه المشاريع بما بلغته من نضج تنموي شامل، كما كشفت لنا هذه الرحلة الخيرية عن آفاق مميزة، نحت العمل الخيري الكويتي من روحه نفقا يسمو لكل معنى شريف.
وبقدر ما تختنق في صدري الكلمات، وتحتبس الأحزان، لكنني أشعر براحة تسري بين جوانحي، وجدتني أشكر هذا المحسن الكريم الذي بذل عن سخاء، فحمدت له عطفه الوثاب الذي فرج كربة، ومسح دمعة، وأحيا نفسا أوشكت على الفناء. بيد أن الأروع حين تجد العمل الخيري الكويتي وهو يخوض هذه المعامع، يعايش الناس أزماتهم، يستلهم من تحركاته منابع العطاء الإسلامي المنسكبة لتحيي الأرض بعد موتها، لا يعرف للخير حدودا، ولا في البشر فواصل، ولا في الطموح مدى، يهدي البشرية يدا بيضاء تنفث الحياة في كل شيء، يؤسس لعوالم جديدة خصبة الإنتاج، يمد مشاريعه في رحمة يسعد بها المحروم، ويعيش في كنفها الضعيف.
دعونا نطلقها من الكويت من قلب العالم النابض بالإنسانية لنحييها، لتلف أرجاء الأرض في هالات من النور، ولتكون أداة رحمة ووسيلة بناء وآلة نهضة.

MENAFN21012024000130011022ID1107749065

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