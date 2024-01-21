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((الملاقيف)) والخصوصية!

1/21/2024 11:22:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تكاد مجتمعاتنا تكون الأكثر تدخلا في شؤون الآخرين، وفي الوقت نفسه هي الأكثر تشدقا بالخصوصية ومناداة بها، ولا يحتاج عنوان هذه المقالة إلى سرد فصول التطفل و«ظرائف» الفضوليين التي نعاني منها، فلا أكثر منهم في حياتنا، تراهم يدعون الأستاذية في كل شيء ويتبجحون بالمعرفة في كل علم، وفي بعضهم نزعة فرض الرأي على الآخرين والوصاية على الغير، ويريدون من «كل أحد» أن يكون كتابا مفتوحا للآخرين يتصفحون أخباره، ويغوصون في أسراره.
إن «التطفل» آفة مزعجة، وسلوك مشين، حرمته الشريعة الإسلامية قبل أن تنبذه المجتمعات المتحضرة فثقافتهم تعتبر الخصوصية حقا بديهيا لكل أحد، وأن أنماط الحياة خيار شخصي لا يمكن فرضها أو اكراه الناس عليها، فالله سبحانه قال: (ولا تقف ما ليس لك به علم)، ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فقال في جملتين جامعتين نافعتين قبل 1445 سنة: «احرص على ما ينفعك» وقال: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه».
وهذه الأيام تعددت ملامح دس الأنوف في مشاكل الناس وإمطارهم بالأسئلة المحرجة لنبش خباياهم واستعراض طرق معيشتهم الخاصة، فالفضولي إذا رأى سيارة صاحبه يقول: سيارتك قديمة «ليش ما تجدد»، وإذا بدل سيارته بأخرى جديدة سأله: كم سعرها؟ ولماذا اخترت هذا اللون؟ و«ماخذها غالية حيل» ثم ينتقد وينظر: «ليش استعجلت؟» ولو أنك اشتريت من الوكالة الفلانية، وليتك أخذتها كاملة المواصفات... وووو، ليذهب صاحب السيارة وقد ارتجت قناعاته بما عنده وبما أقدم عليه.
وإذا سمع «الملقوف» أن فلانا تزوج أو سافر أو بنى بيتا، قال: فلان تزوج وما قال، و«ليش تزوج أرملة أو سيدة أكبر منه؟» و«كيف سافر وما خبرنا؟»، و«شلون ما علمنا أنه بيبني بيته»؟.
وقد يتلون الفضولي ويغير جلده حسب كل مقام، فتراه طبيبا وصيدلانيا، ومعالجا وميكانيكيا، ومهندسا معماريا ومدنيا، فإذا ارتدى ثوب «الدكترة» لام صاحبه على أخذ دواء ما أو الذهاب لطبيب ما أو السفر للعلاج في دولة ما، فيصيبه بالإحباط واليأس والغم والهم.
وإذا تلبس لبس المهندسين سأل صاحبه الذي أنهى تشطيبات منزله عن المكتب الهندسي والمقاول والمصمم وشركة الأثاث، منتقدا ألوان الصبغ وطقم الكنفات وتوزيع الإضاءة وموضع الحمام وموقع الصالة ومدخل البيت، فيحرجه ويجرحه بهذا التدخل السافر، لأنه لم يكن على مزاجه وهواه، وهكذا لا يروق للمتطفل الحال إلا عندما يمارس حياته كمخطط للآخرين الذين يفترض بهم أن يصغوا لنصحه وحكمته وذوقه ورأيه في كل شيء.
ثم إذا ذهب إلى عرس انتقد الصالة والطعام، فيسأل: ليش اخترت هذه الشركة؟ وكم كلفت عليك؟ وليش ما ذبحت بعير؟ فيحشر أنفه في كل صغير وكبير.
وفي المسجد عينات مختلفة من الفضوليين ممن لا شغل لهم إلا التدخل في أوضاع المسجد وفرشه وسجاده، ومكيفاته وديكوراته وفلان ليش يصلي على اليمين. وإذا رأى مصليا يلبس دشداشة شتوي، قال له: «يا أخي نحشت البرد»، وإذا لبس صيفي قال: «جبت لنا البرد».
وفي كل ديوانية عامة وتجمع عائلة ومكان عمل وزملاء دراسة لا يخلو الأمر من هؤلاء المزعجين والمزعجات الذين لا يتركون البشر في حالهم بل يكيلون لهم بما يضيق الصدر ويجلب الحزن.
في الختام، أيها المتطفل الكريم: نزه نفسك عن أذية الآخرين بأسئلتك وإحراجاتك وانتقاداتك؟ فليس واجبا على الجميع أن يكونوا على نظامك وذوقك؟، ولست أنت الجهبذ الأعظم أو الحكيم الأفهم، أو صاحب الرأي الأوحد، وإمام المذهب الأرجح الذي يجب أن يحشر أنفه في كل شاردة وواردة وكبيرة وصغيرة.
ليت الفضوليين يعلمون أن عيوبهم أولى بالمراقبة والنصيحة من التفرغ لعيوب الناس، وليتهم يدركون أن أسرار الناس حصون لا يحبون لأحد أن يخترقها أو يقترب منها، وأن انتقادهم للخلق ينفر منهم ومن صحبتهم ورفقتهم ومعاشرتهم، وأن لكل انسان ظروفه التي لا يعلمها من البشر إلا هو.
كلمة أخيرة: تأكد أن مراقبة الناس مرض نفسي مهلك، ومن راقب الناس سيموت غما وهما، فدع الخلق للخالق وركز في حياتك، واشتر راحة بالك وراحة الآخرين، واحرص على ما ينفعك.. فالحياة قصيرة لا متسع فيها لهذا الهراء.

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