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التعليم.. مستقبلنا!

1/21/2024 11:22:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تشرفت بوجودي مع عدد من الزملاء الأكاديميين والتربويين والمهتمين بالشأن التعليمي في حضور مؤتمر «تحديات التعليم في الكويت وسبل النهوض به»، وذلك بدعوة من لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بمجلس الأمة، والذي عقد يوم الخميس الماضي في مسرح مبنى صباح الأحمد بمجلس الأمة، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين والناشطين في الشأن التعليمي وأصحاب الميدان التربوي. وتطرقت في مداخلتي إلى أهمية تفعيل المجلس الأعلى للتعليم، وأن تكون تبعيته لسمو رئيس مجلس الوزراء بدلا من وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، بسبب ارتباط المجلس بجميع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى ليقوم بالدور المأمول منه في وضع الخطط وتنفيذ القرارات التي من شأنها النهوض بمستوى التعليم بشكل حقيقي وملموس، كون هذا المجلس منوطا به الإشراف على التعليم في الكويت بجميع مكوناته العام والخاص والجامعي كمنظومة متكاملة.
وخلال مناقشة التحديات التي تواجه التعليم في الكويت وكيفية النهوض به وتطويره والارتقاء بمستواه، تم التركيز على أهمية الارتقاء بمهنة المعلم وإيلائها الاهتمام الأكبر كونها أصبحت من المهن الطاردة بسبب غياب المزايا من جهة، وكذلك تكليف المعلمين بمهام وأعمال بعيدة عن الغرض الأساسي من عمله وهو التعليم، مع وجوب الارتقاء بالمستوى الوظيفي لجميع العاملين بالمجالات التعليمية والتربوية وفي جميع المراحل الدراسية، وعدم تكليف المعلمين بأعمال إضافية تؤثر سلبا على عطائهم التعليمي وتبعدهم عن التركيز على مهمتهم الأساسية ورسالتهم كمعلمين.
ومن الأمور الأساسية الواجب علينا مراعاتها للنهوض بالتعليم والتي طالبنا بها، هي تطوير المناهج الحالية وإيجاد مناهج جديدة تتناسب مع التطورات الكبيرة التي يشهدها العالم في جميع المجالات العلمية والتربوية، وبما يتناسب والمراحل العمرية والتعليمية للمتعلمين وطبيعة مجتمعنا في الكويت، مع الالتفات إلى تمكن المعلمين من هذه المناهج وسبل إيصال المعلومات للتلاميذ والطلبة بأساليب سهلة ومحببة للمتعلمين، واعتماد أدوات القياس والتقويم المناسبة والفعالة لتلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات للوصول إلى الأهداف التربوية المبتغاة من العملية التعليمية.
كما كان لافتا التركيز على موضوع «الفاقد التعليمي» الذي بات يعاني منه معظم أبنائنا الطلبة وفي جميع المراحل الدراسية، سواء بسبب التعليم عن بُعد خلال أزمة «كورونا» وما رافقها من ظروف طارئة، أو بسبب الدوام الدراسي الفعلي وتأثير أيام العطل ومدة الفصل الحقيقية وعطلة منتصف العام والعطلة الصيفية، والعطل الطارئة وغيرها والتي تنعكس سلبا على المتعلمين من جهة وعلى المعلمين الذين لا يستطيعون السير بالمطلوب منهم من عدد دروس مع مراجعة بعض الفاقد التعليمي، خصوصا في المواد العلمية المرتبطة دروسها والمعلومات فيها ببعضها البعض كسلسلة لا يمكن الاستغناء عن أي من حلقاتها، وما يسببه ذلك من ضياع للوقت وتأخر في المنهاج. وللأسف، إن اللوم يقع على المعلم الذي يعطي بضمير، ويعيد الكثير من شرح الفقرات وتقديم المعلومات التي يرى أن على الطلبة الإلمام بها قبل الانتقال لأي درس جديد.
وفي الختام، نتوجه بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة التعليمية في مجلس الأمة وذلك لحرصهم على عقد هذا المؤتمر والأخذ بآراء أصحاب الاختصاص، ونتمنى أن يكلل ذلك بقوانين وتشريعات تسهم في علاج القصور التعليمي بأي من مواطنه، والنهوض بمستوى المتعلمين، وكذلك المعلمين وجميع أطراف العملية التربوية والتعليمية، وبما يضمن الحصول على أفضل المخرجات لبناء جيل قادر على النجاح الحقيقي وتحقيق الأفضل لكويتنا الغالية، والتفاؤل بغد أفضل.

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