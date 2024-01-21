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عمر المختار

1/21/2024 11:22:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لو تصفحنا تاريخ النضال العربي ضد الدول الاستعمارية التي كانت تحتل دولنا العربية نجد أن هناك مناضلين كانت لهم مواقف صلبة وكفاح طويل وليس لهم أي طمع شخصي بل كان هدفهم تحرير أوطانهم من المغتصب الأجنبي. وكان من جملة هؤلاء المناضلين شيخ المجاهدين عمر المختار الليبي الذي لم يقعده كبر سنه، بل حمل السلاح مناضلا ضد الاستعمار الإيطالي، وقد أعجز المستعمرين الإيطاليين في كفاحه ضد قواتهم وعانوا كثيرا من عمليات كفاحه ضد الجيش المحتل لبلده، فحقق المختار انتصارات عديدة أمام القوات الإيطالية الفاشية، مستفيدا من خبرته الكبيرة في أساليب وفنون القتال في الصحراء، وقد أحرج الجيش الايطالي أمام الرأي العام في بلاده، لافتا إلى صلابته في المقاومة فأخذ الإيطاليون يتساءلون عن هذا المناضل الكبير في السن ذي اللحية البيضاء التي باغتت جنودهم في كل مكان.
وإثر الهزائم المتلاحقة للجيش الايطالي على يد المجاهدين الليبيين في معركة الرحيبة بقيادة المجاهد الأكبر عمر المختار، أعلن زعيم الفاشية الايطالي موسوليني الأخذ على عاتقه مسؤولية القضاء على المجاهد عمر المختار الذي أضجع نفوس الايطاليين وتسبب بالإساءة لسمعة الجيش الايطالي، فقرر موسوليني إرسال مجرم الحرب غرتسياني لتنفيذ خطة للقضاء على اسطورة المجاهد الكبير عمر المختار، وأول ما قام به هذا المجرم الايطالي إنشاء سياج لكل الحدود الليبية لمنع المساعدات والدعم من المصريين الذين كانوا يمدون المجاهدين الليبيين بالسلاح والعتاد، وانقطعت بعد ذلك الإمدادات المصرية، ولم يكتف هذا المجرم، بل قام بإنشاء معسكر اعتقال وسجن نصف الشعب الليبي مع جمالهم وخيولهم.
وفي إحدى محاولات جيش المحتل الايطالي بقيادة غرتسياني وقع البطل المجاهد عمر المختار من على فرسه فكسرت يده فأخذ يزحف على رمال الصحراء ليهرب إلا أنه وقع في كمين، وتم إبلاغ القائد الايطالي بأسره فأسرع هذا القائد لمقابلة المجاهد الكبير ذي اللحية البيضاء، وعند لقائه سأله: لماذا حاربت جيش الفاشي بشدة متواصلة؟ فأجابه الشيخ المجاهد وهو مكبلا بالحديد: من أجل ديني ووطني. وسأله ثانية: ما الذي كان في اعتقادك الوصول إليه؟ فأجابه المختار: لا شيء إلا طردكم لأنكم مغتصبون، أما الحرب فهي فرض علينا وما النصر إلا من عند الله. وطلب القائد الايطالي من المجاهد عمر المختار، لما له من نفوذ وجاه، أن يأمر الثوار البدو بتسليم أسلحتهم، فأجابه المجاهد الأكبر عمر المختار: نحن الثوار أقسمنا أن نموت كلنا الواحد بعد الآخر، وألا نسلم السلاح أو نلقيه.
ويقول غرتسياني في مذكراته: عندما وقف للانصراف كان جبينه وضاء كأنه هالة من نور تحيط به فارتعش قلبي من جلالة الموقف. أنا الذي خاض المعارك والحروب العالمية والصحراوية كانت شفتاي ترتعشان ولم أستطع أن أنطق بحرف واحد أمام هذا القائد.
هذه رواية عن أحد المجاهدين العرب الذين جاهدوا من أجل طرد الغزاة، ولا شك أنها أسطورة يجب أن يحتذي بها العرب وعدم الخضوع للاستعمار الصهيوني الذي يحتل أرض فلسطين. كذلك يتوجب على الشعب الليبي أن يتخذوا من صلابة ووحدة المجاهدين الذين أقسموا على ألا يسمحوا لمن يحاول شق صفوفهم بالنجاح، وأن يكون شعارهم الدفاع عن الوطن.
كلمات مأثورة: «يموت الجبناء مرات عديدة قبل أن يأتي أجلهم، أما الشجعان فيذوقون الموت مرة واحدة».
ويليام شكسبير
والله الموفق.

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