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سمو الأمير ونجاح الحكومة

1/21/2024 11:22:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وها هي خيوط الحكومة العتيدة الجديدة قد تشكلت برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، والتي جاءت تكليفا من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، هذه الثقة التي وضعها صاحب السمو في شخص سمو رئيس الوزراء ليحمل هذه المهمة والأمانة.
وجاءت التشكيلة الحكومية للوزراء بعد مشاورات خرجت بنتيجة يتوخى منها الوطن والمواطن الخير والتطلعات نحو مستقبل أفضل، مع الأماني لهذه التشكيلة بأن تكون اختيارا موفقا بإذن الله لما فيه خير ومصلحة البلاد والعباد.
وعوداً على الثقة التي أولاها صاحب السمو الأمير لعميد الديبلوماسية سمو الشيخ د.محمد الصباح، فإننا لا نأتي بجديد إن ذكرنا أن نجاح الحكومة وعملها يرتبط بتوجيهات صاحب السمو، كما أن المسؤولية لدى رئيس الوزراء ليست بالأمر الجديد، فقد تولاها من قبل وأبلى فيها البلاء الحسن بشهادة الجميع، وقد لبّى اليوم تكليف صاحب السمو الأمير ليستكمل مسيرة العطاء التي بدأها من قبل سموه، وقد كان سلاحه في المسؤوليات التي تولاها هو العلم والدراسة الأكاديمية التي انخرط بها في بدايات حياته العملية مع خبرة سنوات من العمل والعطاء، فسمو الشيخ د.محمد الصباح خريج أرقى الجامعات في العالم، وهي جامعة «هارفارد» الأميركية والتي تتمتع بأعلى المستويات من التعليم الأكاديمي، وقد نال أعلى الدرجات المتمثلة في الدكتوراه التي أهلته فيما بعد ليؤدي الأداء العالي والراقي في مهامه ومسؤولياته، وأفرزت نتائج إيجابية هائلة وغير مسبوقة.
وقد جاء اليوم سموه ليدلي بدلوه الفائق الأهمية، وذلك من منطلق المرحلة الحالية من عمر الدولة وآمال وطموحات المواطنين، والتي تأتي في ظل ظروف محلية وإقليمية ودولية دقيقة للغاية، وعلى رأس اهتمامات سموه في المرحلة المقبلة في تقديرنا سيكون تنفيذ مخرجات النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وتوجيهات سموه عند توليه زمام المسؤولية والقيادة في الدولة، حيث أشار إلى القضايا التي على رأس الأولويات المحلية وهي قضية الإصلاح المنشود في شتى مجالات الحياة واستشراف الغد المشرق والمزدهر لكويتنا الحبيبة.
من ناحية أخرى، فإنه ومن واقع تقديرنا ورؤيتنا المتواضعة وفي ظل القضايا المحلية، فإن هذه المرحلة تتطلب وجود شخصية مثل شخصية سمو رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، ليقود سفينة الحكومة ويوصلها إلى بر الأمان، وفي ظل رؤية جديدة متجددة تتطلبها الدولة وتعمل على تشغيل عجلة دوران التنمية والنهوض بها لتحقيق كل ما يصبو إليه المواطن وصولا إلى الأهداف المرجوة بمستقبل أفضل لكويتنا الغالية.
فهنيئاً للدولة هذه الشخصية لتولي المسؤولية الجديدة التي يتوق إليها الوطن والمواطن. وتمنياتنا لسمو رئيس مجلس الوزراء بالسداد لجميع خطاه نحو عطاء جديد ومسيرة حافلة بالإنجازات تضفي التقدم والرقي المنشودين على بلادنا وشعبنا.
والله ولي التوفيق.

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