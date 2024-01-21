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اتباع الهوى ندم!

1/21/2024 11:22:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ربما كان «الهوى» ملكا مطاعا لا يعصى طرفة عين، ولكن ليس عند كل الناس ولاشك في ذلك، فهناك أناس يعصون الهوى ويتبعون الرشد، و«الهوى» كمعنى ما تميل إليه النفس من معصية للخالق وصد عن الحق، وقد جرت سنة المولى عز وجل في الهداية والإضلال ومن أسباب الضلال اتباع الهوي، وقد عرفنا من تجارب الحياة أن كل من اتبع نفسه هواها ندم حين لا ينفع الندم، وقد ألف ابن الجوزي كتابا ذا فائدة كبيرة وهو كتاب «ذم الهوى» فقال: الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه، وهذا الميل قد خلق في الإنسان لضرورة بقائه، والحقيقة أن العاقل يمنع نفسه عن لذة تعقب ألما، وشهوة تورث ندما، انظروا إن شئتم الى قول الباري عز وجل: (فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين) [القصص: 50].
وقد قال حكيم في هذا الصدد: أعدل الناس من أنصف عقله من هواه، والعاقل من كان له على جميع شهواته رقيب من عقله، وأوصى أعرابي ابنه فقال له: يا بني، من خاف الموت بادر الفوت، ومن لم يكبح نفسه عن الشهوات بادرت به إلى الهلكات، والجنة والنار أمامك، وقال شاعر:
إن الهوان هو الهوى قلب اسمه
فإذا هويت فقد لقيت هوانا
وقد سئل ابن المقفع عن الهوى فقال: «هوان سرقت نونه»، ومن قول الرجل الصالح عبدالله بن المبارك رحمه الله:
ومن البلاء وللبلاء علامة
ألا يرى لك عن هواك نزوع
العبد عبد النفس في شهواته
والحر يشبع تارة ويجوع
والحق أن على المرء ألا يغفل عن مجاهدة نفسه ومحاسبتها وتأنيبها وتوبيخها على اتباع الهوى لأذاه ولكونه طريقا للغواية ومعصية الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» رواه الترمذي.
ودمتم سالمين.

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