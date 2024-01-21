اتباع الهوى ندم!

(MENAFN
- Al-Anbaa) ربما كان «الهوى» ملكا مطاعا لا يعصى طرفة عين، ولكن ليس عند كل الناس ولاشك في ذلك، فهناك أناس يعصون الهوى ويتبعون الرشد، و«الهوى» كمعنى ما تميل إليه النفس من معصية للخالق وصد عن الحق، وقد جرت سنة المولى عز وجل في الهداية والإضلال ومن أسباب الضلال اتباع الهوي، وقد عرفنا من تجارب الحياة أن كل من اتبع نفسه هواها ندم حين لا ينفع الندم، وقد ألف ابن الجوزي كتابا ذا فائدة كبيرة وهو كتاب «ذم الهوى» فقال: الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه، وهذا الميل قد خلق في الإنسان لضرورة بقائه، والحقيقة أن العاقل يمنع نفسه عن لذة تعقب ألما، وشهوة تورث ندما، انظروا إن شئتم الى قول الباري عز وجل: (فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين) [القصص: 50].
وقد قال حكيم في هذا الصدد: أعدل الناس من أنصف عقله من هواه، والعاقل من كان له على جميع شهواته رقيب من عقله، وأوصى أعرابي ابنه فقال له: يا بني، من خاف الموت بادر الفوت، ومن لم يكبح نفسه عن الشهوات بادرت به إلى الهلكات، والجنة والنار أمامك، وقال شاعر:
إن الهوان هو الهوى قلب اسمه
فإذا هويت فقد لقيت هوانا
وقد سئل ابن المقفع عن الهوى فقال: «هوان سرقت نونه»، ومن قول الرجل الصالح عبدالله بن المبارك رحمه الله:
ومن البلاء وللبلاء علامة
ألا يرى لك عن هواك نزوع
العبد عبد النفس في شهواته
والحر يشبع تارة ويجوع
والحق أن على المرء ألا يغفل عن مجاهدة نفسه ومحاسبتها وتأنيبها وتوبيخها على اتباع الهوى لأذاه ولكونه طريقا للغواية ومعصية الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» رواه الترمذي.
ودمتم سالمين.
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