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صعوبات تواجه الطاولة في مشاركتها ببطولتي الأندية العربية وغرب آسيا

1/21/2024 11:22:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلال الغلاييني في ظل التكلفة المالية العالية، التي تترتب على الأندية الأردنية، التي ترغب بالمشاركة في بطولتي الأندية العربية وغرب آسيا، واللتان تقامان في مدينة جدة السعودية خلال شهر آذار (مارس) المقبل، وربما تدفعها للاعتذار عن التواجد في هاتين البطولتين، فإن العديد من الخيارات متاحة أمام مجلس إدارة الاتحاد الأردني، وذلك في مساعيه لضمان المشاركة الأردنية في هاتين البطولتين، خصوصا وأن إقامة البطولتين تتزامنان مع دخول المنتخب الوطني للرجال والسيدات في البرنامج الفني المكثف، والذي يأتي ضمن تحضيراتهما للمشاركة في تصفيات غرب آسيا، التي تقام خلال الفترة من 9 ولغاية 11 من أيار (مايو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
ومن المفترض أن تشهد بطولة الأندية العربية وبطولة غرب آسيا في شقيها (الرجال والسيدات) مشاركة أندية الأرثوذكسي بصفته بطلا لدوري أندية الدرجة الأولى، ووصيفه مدينة الحسين للشباب، وحمادة بطل دوري أندية السيدات، والأرثوذكسي صاحب المركز الثاني، بيد أن الصعوبات المالية التي تتطلب تواجد هذه الأندية في البطولتين ربما تحول دون مشاركتهم، الأمر الذي قد يدفع الاتحاد إلى إيجاد البدائل لتأمين تواجد "الطاولة الأردنية"، خصوصا وأن لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني من الضروري أن يشاركوا ويستفيدوا من هذه المشاركة، خصوصا وأن البطولتين تشهدان مشاركة أغلب اللاعبين واللاعبات، الذين سيشاركون في التصفيات الأولمبية التأهيلية.
رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي أكد، أن الاتحاد سيدرس الخيارات كافة، التي تضمن مشاركة لاعبي المنتخب الوطني في هذين الاستحقاقين، وذلك بعد التنسيق مع الأندية المعنية بهذه المشاركة، لافتا إلى أن البرنامج التحضيري للمنتخبات الوطنية يشتمل على ضرورة مشاركة اللاعبين في البطولات القوية، ومن بينها بطولتي الأندية العربية وغرب آسيا، وأن الموعد المحدد لهما يتناسب مع برنامج الإعداد.
ويذكر أن بطولة الأندية العربية تعتبر من أقوى البطولات التي يقيمها الاتحاد العربي، وتشهد عادة مشاركة اللاعبين المميزين في الدول العربية، إضافة إلى استقدام الأندية للاعبين المحترفين أصحاب المستويات الفنية العالية، ما يرفع من المستوى العام للبطولة، والحال ينطبق على بطولة أندية غرب آسيا.
وكانت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا، والتي عقدت اجتماعها السنوي برئاسة الأردني طارق الزعبي في العاصمة القطرية مؤخرا، أكدت دعمها المطلق للأردن في استضافة المقر الرئيسي للاتحاد، وثقته في مواصلة الزعبي رئاسته للاتحاد، مثلما أقرت العديد من المواضيع، التي تخص البطولات المقبلة، وخصوصا التصفيات الأولمبية، والتي تقام في مدينة السليمانية العراقية، والتي ينتظر أن تشهد مشاركة الاتحادات المنضوية تحت لواء اتحاد غرب آسيا، حيث يحق لكل دولة تسمية لاعبين ولاعبتين، للمنافسة في هذه التصفيات، حيث تنص التعليمات على تأهل لاعب ولاعبة عن منطقة غرب آسيا إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وكانت العاصمة عمان، شهدت النسخة الماضية من التصفيات الأولمبية، والتي أقيمت في العام 2020 في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وشهدت وقتها تأهل اللاعب السعودي علي الخضراوي، واللاعبة السورية هند ظاظا.

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