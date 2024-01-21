السلة يناقش تفاصيل البطولة المستحدثة مع ممثلي الأندية والجامعات

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد العميري

تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.

"السلة" يلتقي ممثلي الأندية والجامعات

علمت "الغد" من مصادر مطلعة، أن اجتماعا عقد أول من أمس في مقر اتحاد كرة السلة بحضور أمين السر العام م.نبيل أبو عطا ومدير الاتحاد تيسير سعادة وعدد من أعضاء الاتحاد، بهدف مناقشة تفاصيل البطولة المستحدثة للرجال، والتي ستقام بمشاركة فرق الأندية والجامعات، وذلك لتعويض اللاعبين عن التداعيات التي أصابتهم نتيجة تجميد بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وشهد "الاجتماع المغلق"، حضور ممثلين عن أندية الأرثوذكسي والأهلي والجبيهة، وممثلين عن جامعات، الأميرة سمية وعمان الأهلية والأردنية، حيث استمر الاجتماع لنحو 3 ساعات، تم خلاله التطرق للتفاصيل كافة والمتعلقة بإقامة البطولة، على أن تتم مخاطبة ممثلي الأندية والجامعات بكتب رسمية في الأيام المقبلة للحصول على الموافقة الخطية الرسمية بعد إطلاعهم على تعليمات البطولة.

ووفقا للمصدر الموثوق، فإن البطولة ستقام وفقا للموعد المقترح بعد نهاية شهر رمضان المبارك وتحديدا في منتصف نيسان (أبريل) المقبل، علما بأن ممثلي اللجنة المؤقتة أكدوا أن البطولة ستقام بمشاركة 8 فرق كحد أدنى، ما يفتح الباب أمام إمكانية توجيه دعوات لجامعات أخرى أو اقحام أندية الشركات، أو ربما يكون خيار إشراك "المنتخب الأولمبي" حلا مطروحا، لتحقيق الاستفادة وزيادة الاحتكاك.

"فريق حمدان" يظفر بـ"الدرع الاستعراضية"

أحرز فريق المدرب محمد حمدان، درع الجولة الأولى من السلسلة الاستعراضية The Ring War بفوزه على فريق المدرب عبدالله أبو قورة بنتيجة (118-109)، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضية في صالة الأرينا بجامعة عمان الأهلية، وسط حضور جماهيري غفير.

وضم فريق المدرب محمد حمدان، كلا من اللاعبين: محمد حسونة ومحمود الهزايمة وأدهم الدجاني وموسى مطلق وعلاء الحسيني وهاني الفرج وأحمد حموري وروحي الكيلاني وأحمد خزاعلة، فيما ضم فريق المدرب عبدالله أبو قورة، اللاعبين: أحمد حمارشة وفادي قرمش وفادي عواد وغيث الفرج ونادر أحمد ويزن الطويل وأحمد حسونة وخالد أبو عبود وباسل أبو عبود وعاكف الشياب.

ونال الحموري جائزة أفضل لاعب في المباراة، والتي شهدت فقرات استعراضية واحتفالية متنوعة، حيث أقيمت مباراة قصيرة لنحو 3 دقائق بين فريقين من المشجعين تم اختيارهم عشوائيا، إلى جانب الاحتفال المسبق بعيد ميلاد جلالة الملك، ثم اقتحمت الفرسة "بهية" حفل الختام محملة بدرع البطولة، وسط أجواء احتفالية عائلية، حرص خلالها الحضور على التقاط الصور التذكارية مع نجومهم المفضلين.

العبادي ينال "ماجستير" إدارة الأعمال الرياضية

أنهى مدير العلاقات الدولية والبرامج في اتحاد كرة السلة، مؤمن العبادي، متطلبات الحصول على درجة "الماجستير" في تخصص إدارة الأعمال الرياضية من جامعة فيتوتاس ماغنوس بجمهورية ليتوانيا.

ويحظى العبادي بخبرات تراكمية كبيرة في إدارة وتنظيم البطولات المحلية والعربية والآسيوية والدولية للفئات العمرية كافة وللجنسين.

نغوي يقرر الترشح لرئاسة الأهلي

أعلن رئيس لجنة كرة السلة بالنادي الأهلي سابقا وعضو مجلس الإدارة عوني نغوي، ترشحه لمنصب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أمام منافسيه د.محمد باكير ود.محمد خواج، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة الثاني المقرر إقامته يوم 26 من كانون الثاني (يناير) الحالي، والذي سيتخلله المصادقة على التقريرين المالي والإداري للعام 2023.

وقال نغوي في منشور له عبر حسابه في "فيسبوك": "بعد التوكل على الله، قررت الترشح لمنصب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي هو العشق الأبدي وتشرفت بالخدمة فيه لاعبا وإداريا وعضوا ورئيسا للجان عدة، وعضوا في مجلس الإدارة ومديرا ماليا، وسيبقى بكل الأحوال بيتي الذي نشأت وترعرت فيه، ولن أخذله أبدا إن شاء الله".

من جانبها، دعمت المدربة الوطنية د.سيرسا نغوي ترشح شقيقها لرئاسة النادي الأهلي، حيت قالت في منشور لها عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عندما نسمع كلمة رئيس ناد يتبادر إلى ذهننا أنه شخص يفوق الستين من عمره ويرتدي البدلات ويجلس على رأس طاولة الاجتماعات ويتواجد في المناسبات وعلى المنصات لتسليم الجوائز وإلقاء الكلمات.. لكنني أدعوكم اليوم لدعم مشروع رئيس بمواصفات خارج الصندوق لشاب في أوائل الأربعينات يلبس الجينز ويكشف عن سواعده، فمنذ طفولته وهو متواجد في النادي يعمل ويساعد ويبني وينجز ويجتمع ويخدم ويتطوع ويتابع كل الرياضيين ويدعمهم ويساندهم لتحقيق الإنجازات والكؤوس".

واختتمت: "هو ابن النادي وابن العمل التطوعي وابن الرياضة، متواجد دائما في الميدان وبكل الرياضات، يعرفه ويحبه الجميع، صحيح أنه صغير في السن (المتعارف عليه) لرئاسة ناد، لكنه خاض تجارب متنوعة وصعبة وترعرع وكبر في خدمة النادي لسنوات وبمهام كثيرة ومتنوعة، ونجح في تحقيق جميعها، ما المانع من أن ندعم أنموذجا جديدا للرئيس، أنموذجا مفعما بحيوية وطاقة الشباب ويقود بأسلوب مختلف وبتفكير حديث ومتطور ويعمل بشغف، رئيس يستطيع الجميع أن يكونوا أصدقاءه وأن يجلس على طاولة مستديرة وأن يستمع ويتواصل مع الجميع".

5 مباريات بـ"سلة الناشئين" اليوم

تقام اليوم 5 مباريات في ذهاب المرحلة الثانية من بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة، حيث يلتقي فريق الإنجليزية مع فريق غزة هاشم عند الساعة 5 مساء بصالة الأمير حمزة، تليها مواجهة فريقا نجوم اتحاد عمان ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 6:30 مساء بالصالة نفسها، فيما ستكون صالة الأرثوذكسي مسرحا لمواجهة فريقي الأرثوذكسي والجليل عند الساعة 7:30 مساء، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميل محمد ملص.

وتحتضن صالة الحسن للشباب في إربد مواجهتي شباب بشرى وكفريوبا عند الساعة 4 مساء، تليها مواجهة فريقا بيت ايدس والرياضي الساعة 5:30 مساء.

"المقاولين" يتخطى نجوم الأرثوذكسي

حسم فريق المقاولين مباراته أمام نجوم الأرثوذكسي بفوزه عليه بنتيجة (34-33)، في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة الأرثوذكسي، ضمن منافسات بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة، في مباراة برز فيها فيصل الفارس من جانب لاعبي المقاولين بتسجيله نقطة واحدة مع 17 متابعة وتمريرتين حاسمتين و5 ستيل بفاعلية 15.

وفاز كفريوبا على دير أبي سعيد بنتيجة (85-23) في لقاء برز فيه لاعبه راشد فاعور بتسجيله 34 نقطة و9 متابعات و4 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 35، كما تغلب فريق غزة هاشم على المفرق بنتيجة (53-18) في لقاء برز فيه لاعبه ابراهيم جاد الله بتسجيله 17 نقطة و7 متابعات و7 تمريرات حاسمة و8 ستيل بفاعلية 21.

وتشارك المقاولين صدارة المجموعة الأولى مع الإنجليزية برصيد 4 نقاط لكل منهما، متخلفا عنه بأفضلية فارق السلات المسجلة، وجاء فريقا نجوم الأرثوذكسي ونجوم اتحاد عمان في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد 3 نقاط لكل منهما، وحل فريقا الرياضي والأهلي في المركزين الخامس والسادس برصيد نقطتين لكل فريق.

وتصدر كفريوبا ترتيب فرق المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، متقدما على غزة هاشم بأفضلية فارق السلات، والذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، وجاء فريقا دير أبي سعيد والمفرق في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطة واحدة لكل منهما.









لاعبة الفحيص تالا النابلسي تتجه للتسجيل بسلة الأهلي في لقاء أول من أمس - (من المصدر)



الفحيص والأرثوذكسي يعززان صدارتهما

تغلب فريق الفحيص على نظيره فريق الأهلي بنتيجة (58-40) في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة الأمير حمزة، ضمن منافسات إياب المرحلة الأولى من بطولة دوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة. وبرزت تالا النابلسي في اللقاء من جانب لاعبات الفحيص بتسجيلها 31 نقطة و5 متابعات وتمريرة وسرقتين للكرة بفاعلية 27، فيما كانت دانيا السرابي اللاعبة الأبرز من جانب الأهلي بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 14 نقطة و15 متابعة و2 ستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 21.

وفاز الأرثوذكسي على نجوم الأردن بنتيجة (79-21) في لقاء برزت فيه لاعبته تينا حداد بتسجيلها 28 نقطة و3 متابعات و4 تمريرات و9 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 35، فيما فاز فريق نجوم الأرثوذكسي على فريق الأقصى بنتيجة (84-19) في لقاء برزت فيه لاعبته سحر سلامه بتسجيلها 10 نقاط و9 متابعات وتمريرتين وسرقتين للكرة بفاعلية 20.

ولم يواجه فريق الإنجليزية صعوبات كبيرة في تخطي عقبة فريق جرش بنتيجة (58-16)، في لقاء برزت فيه لاعبته ماسه زياد بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 12 نقطة و10 متابعات وستيل بفاعلية 17.

وعزز الفحيص صدارته لترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، يليه فريقا نجوم الأرثوذكسي والأهلي في المركزين الثاني والثالث برصيد 6 نقاط لكل منهما، ويأتي فريق الأقصى رابعا برصيد 4 نقاط، فيما يعتلي الأرثوذكسي صدارة ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، يليه فريقا الإنجليزية ونجوم الأردن برصيد 6 نقاط لكل منهما، ويتذيل فريق جرش الترتيب برصيد 4 نقاط.









مؤمن العبادي ينال درجة الماجستير في إدارة الأعمال الرياضية - (من المصدر)