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السفير الأردني في قطر يلتقي رابطة المشجعين

1/21/2024 11:22:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى السفير الأردني في دولة قطر زيد اللوزي، بعدد من رابطة مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم أمس، في مقر السفارة بالعاصمة القطرية الدوحة.
وثمن اللوزي حضور رابطة مشجعي المنتخبات الوطنية من عمان، من أجل دعم المنتخب الوطني في مشاركته بكأس آسيا التي تستضيفها قطر.
وأشاد اللوزي بالحضور الجماهيري الكبير لجماهير المنتخب الوطني في مباراتيه أمام ماليزيا وكوريا الجنوبية، متمنيا منهم زيادة الدعم في المباراة المقبلة أمام البحرين، أملا بتحقيق الفوز والتأهل للأدوار المقبلة.
وتواجد ممثلون عن رابطة المشجعين وهم كل من مازن البني، زياد السمامرة ورائد النسور، مقدمين له درع من الرابطة تقديرا لجهوده في خدمة الأردنيين في قطر، وناقلين رسالة محبة الجماهير والروابط الجماهيرية له بشكل عام.
وثمنت الرابطة حرص اللوزي بالاطمئنان على سلامتهم وأماكن سكنهم، كما أكد لهم بأنه سيكون عونا ومساندا لهم في مهمتهم الوطنية أملا بتحقيق إنجاز تاريخي للكرة الأردنية.

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