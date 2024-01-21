أداء النشامى في آسيا يرهب المنافسين ويرفع سقف طموحات الجماهير

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

أقنع المدرب المغربي للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة الجماهير الأردنية التي انتظرت لمساته منذ فترة طويلة، ونجح في قطع خطوة كبيرة في الوصول للدور الثاني من بطولة كأس آسيا (قطر 2023)، بعد أن حقق انتصارا وتعادلا لـ“النشامى”، في أول جولتين من المسابقة ضمن المجموعة الخامسة.

وأصبح المنتخب الوطني رقما صعبا في البطولة، بعد أن قدم أداء مميزا حتى اللحظة، حيث ارتقى لصدارة ترتيب المجموعة الخامسة وبرصيده 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن منتخب كوريا الجنوبية صاحب المركز الثاني، فيما يحتل المنتخب البحريني المركز الثالث وبرصيده 3 نقاط، ومنتخب ماليزيا في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

وعلى الرغم من الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها المدرب المغربي في الفترة الماضية، إلا أنه كان على الموعد في أول مباراتين مع المنتخب الوطني في المسابقة القارية، وحقق ما هو مطلوب منه حتى اللحظة، من خلال تحسن أداء المنتخب من جهة، وتحقيق النتائج المتميزة من جهة أخرى.

وفاز المنتخب الوطني في الجولة الأولى بأربعة أهداف دون مقابل على نظيره الماليزي، تكفل في تسجيلهم كل من محمود مرضي“هدفان” وموسى التعمري“هدفان”، قبل أن يرضى بالتعادل أمام كوريا الجنوبية أول من أمس بنتيجة 2-2، حيث جاء الهدف الأول عكسيا من دفاعات المنتخب الكوري، فيما سجل المهاجم يزن النعيمات الهدف الثاني للمنتخب.

وأصبحت الفرق المشاركة في البطولة تخشى مواجهة المنتخب الوطني في الدور المقبل، نظرا للقتالية والروح العالية التي تمتع بها لاعبوه خلال ظهورهم في المبارتين الأولى والثانية، ما جعل بعض جماهير المنتخبات لا تتمنى مقابلة المنتخب في الدور التالي، بعد أن كان في اعتقادهم بأن المنتخب سيكون ممرا للعبور وفقا للتحضيرات التي سبقت موعد البطولة.

ويخوض المنتخب الوطني مباراته الأخيرة الخميس المقبل على ستاد خليفة الدولي، حيث سيواجه نظيره البحريني عند الساعة الثانية والنصف مساء، فيما يلتقي في الوقت ذاته منتخب كوريا الجنوبية مع المنتخب الماليزي، في آخر جولات المجموعة الخامسة.

وأجرى المنتخب أمس تدريبا خفيفا على ملعب العقلة في منطقة لوسيل، حرص من خلاله عموتة على إراحة بعض اللاعبين الذين قاموا بمجهود بدني كبير، وطي صفحة مباراة كوريا الجنوبية والتركيز على مواجهة البحرين، بهدف تسجيل انتصار جديدة في مشوار المنتخب بالبطولة.



مخالفة التوقعات

خالف المنتخب الوطني التوقعات في البطولة الحالية، بعد أن أظهر الوجه الذي اعتادت عليه الجماهير في الاستحقاقات الرسمية، ليكون الحصان الأسود حتى اللحظة في البطولة، بحسب العديد من المتابعين في الدوحة.

وعلى الرغم من عدم تسجيل المنتخب سوى فوز وحيد من أصل 9 مباريات قبل بطولة آسيا مع المغربي عموتة، إلا أن“النشامى” كانوا على الموعد، ونجحوا في لفت الأنظار إليهم، نظرا للقوة الهجومية التي تمتع بها، إلى جانب المستوى المميز في معظم فترات اللقاء.

وبرز في البطولة لغاية اللحظة من المنتخب الوطني نجم نادي مونبيليه الفرنسي موسى التعمري، والذي نجح في وضع بصمته بأفضل صورة مع المنتخب في التجمع الحالي، وساهم بشكل أو بآخر في جمع النقاط الأربع حتى اللحظة، مع المهاجم يزن النعيمات الذي سجل هدفا ثمينا في كوريا الجنوبية وصنع هدفين في المباراة الأولى، دون إغفال دور محمود مرضي في المباراة الأولى بافتتاح الرصيد التهديفي للمنتخب.

ويضاف إلى ذلك الحضور الجيد من قبل حارس المرمى يزيد أبو ليلى، والذي لم يتحمل مسؤولية أي هدف من الهدفين اللذين تلقاهما المنتخب حتى الآن، مع حضور مميز من المدافعان عبد الله نصيب“ديارا” ويزن العرب، اللذان وقفا أمام نجم نادي توتنهام هوتسبير هيونج مين سون، وقطع العديد من الكرات منه.

وشكلت النتيجتان أملا كبيرا لدى الشارع الرياضي، إذ تسببت النتيجتان بجعل الطموحات مرتفعة لتحقيق إنجاز تاريخي للكرة الأردنية في هذه النسخة، مع تقدم مرتقب للمنتخب الوطني على الصعيد الدولي في تصنيف“فيفا” المقبل، بتعادله أمام أحد المنتخبات القارية المتقدمة على الصعيدين القاري والعالمي.

خيارات التأهل

أصبحت خيارات التأهل لثمن نهائي المسابقة القارية بالنسبة للمنتخب الوطني عديدة وكبيرة، بعد أن جمع 4 نقاط في أول مباراتين واحتل صدارة المجموعة الخامسة، ليضمن بنسبة كبيرة بلوغه الدور ثمن النهائي للمرة الثاني على التوالي، وينجح في تخطي دور المجموعات للمرة الرابعة من أصل 5 مشاركات.

وفي حال حقق المنتخب الوطني الفوز في الجولة الثالثة على المنتخب البحريني، واستمر في الصدارة بفارق الأهداف عن المنتخب الكوري، بحسب نتيجة الأخير مع ماليزيا، فإن المنتخب سيصل للدور التالي ومعه 7 نقاط، وبحسب القرعة فإنه سيواجه ثاني المجموعة الرابعة، والتي من المتوقع أن يستقر بها المنتخب الياباني، مع احتمالية ضئيلة بتأهل إندونيسيا التي ستواجه“الساموراي” بالجولة المقبلة، وكلاهما يمتلك 3 نقاط حتى اللحظة.

أما تأهل المنتخب الوطني للدور الثاني كوصيف حال تعادله وفوز كوريا الجنوبية المتوقع على ماليزيا، فإن المنتخب سيلتقي متصدر المجموعة السادسة، وتشير الترشيحات إلى أن المنتخب السعودي هو الأوفر حظا في احتلال صدارة المجموعة، التي تضم منتخبات تايلند وسلطنة عمان وقيرغيزستان.

ويصعد المنتخب الوطني بنسبة كبيرة للدور الثاني كواحد من أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، في حال تعرضه للخسارة أمام المنتخب البحريني، نظرا لامتلاكه 4 نقاط، وهي قد تكون كافية لتأهله للدور الثاني، ويلتقي حينها متصدر المجموعة الأولى أو متصدر المجموعة الأولى (قطر)، أو متصدر المجموعة الرابعة (العراق).

إشادة من الصحافة العربية

عبر الوفد الإعلامي العربي المتواجد في الدوحة بالمستوى الطيب الذي قدمه المنتخب الوطني في أول مباراتين له في نهائيات كأس آسيا، بعد أن خالف جميع التوقعات التي كانت قبل انطلاقة المسابقة، حيث قدم أداء قد يعتبره البعض الأفضل من ناحية المنتخبات العربية إلى جانب منتخبي العراق وقطر.

وجاء في عناوين الصحف القطرية والعربية مدح كبير لأداء المنتخب الوطني في أصعب مباراة له في الدور الأول، وأمام أقوى الفرق ترشيحا للظفر باللقب، نظرا لأن المنافس يمتلك أسماء لامعة عديدة في صفوفه، إلى جانب تواجد المدرب الألماني الخبير يورجن كلينسمان كمدير فني له.

وجاء في عنوان صحيفة الوطن الرياضي القطرية:“النشامى أرهقوا الشمشون”.. تعادلا بهدفين في قمة المجموعة الخامسة”، فيما عنونت صحيفة الراية القطرية:“النشامى انتزعوا أغلى نقطة كورية.. العرب أشعلوا الخامسة”، كما تحدثت في صفحاتها الداخلية:“جمهور النشامى يزين قحفية الثمامة”.

كما تفاجأ الوفد الإعلامي من كوريا الجنوبية بالأداء والنتيجة التي حصلت لمنتخب بلادهم مع المنتخب الوطني، حيث لم يتوقع أحدهم بأن تكون المهمة صعبة عليهم بهذه الصورة، نظرا لفارق الإمكانيات الفنية والبدنية بين الفريقين قبل خوض اللقاء، إلى جانب استبعاد فقدان منتخبهم أي نقطة في الدور الأول، نظرا لترشيحه الفوز بالبطولة والمنافسة عليها بقوة.

بدوره، قال مراسل قناة الرياضية العراقية عماد الركابي لـ“الغد”، إن أداء المنتخب الوطني كان جيدا بعكس التوقعات، حيث جاءت بدايات المدرب عموتة مع المنتخب غير مقنعة نظرا لتعثره في عدة مباريات وآخرها أمام اليابان قبل أيام من انطلاقة البطولة، مفيدا بأن المنتخب أحرج كوريا الجنوبية وكان قريبا من الفوز.

وبين الركابي أن المنتخب الوطني ضمن بنسبة كبيرة تأهله للدور الثاني حتى لو كواحد من أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات، مشيرا إلى أنه يملك ترسانة هجومية قوية وجيدة هي من ساهمت في وصوله للمستوى الحالي بالبطولة.

من جهته، أوضح الصحفي يوسف العفيلي من جريدة الرؤية العمانية، بأن المنتخب الوطني الأردني قادر على الوصول لأدوار بعيدة في البطولة، نظرا لظهوره بصورة مميزة في أول مباراتين، وأن مباراة كوريا الجنوبية أكدت على ذلك.

ولفت العفيلي إلى أن المنتخب الوطني يقدم أداء هجوميا رائعا في المسابقة القارية، على الرغم من تأخره بالنتيجة أمام كوريا الجنوبية والعودة بها، متوقعا بلوغ“النشامى” الدور ربع النهائي كحد أقصى.

وأكدت الإعلامية التونسية أمل بوسليتي، أن المنتخب الوطني قوي ونافس بقوة“الوحش الكوري”، وقدم مباراة ممتازة، متوقعة بأن يتجاوز نظيره البحريني بسهولة في الجولة المقبلة، والتأهل كمتصدر عن مجموعته.

واعتبرت بوسليتي أن المنتخب الوطني يتمتع بميزة إضافية تتمثل بدعم الجماهير الأردنية له بصورة رائعة، وهي تمتلك آمالا كبيرة في تقديم الأردن شيئا جميلا في هذه النسخة، مؤكدة بأنه في حال أراد باللقب ويمتلك الرغبة في ذلك، فلا يوجد شيء مستحيل حسب وصفها.

مشاهد من كأس آسيا

- تابع سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكوري الجنوبي في الملعب.



- يقيم الوفد الإعلامي الفلسطيني القادم من الأراضي المحتلة بالفندق ذاته الذي يقيم به المنتخب الفلسطيني، في مشهد نادر الحصول في البطولات القارية، حيث يعتبر هو الوفد الإعلامي الوحيد الذي يتواجد في الفندق ، من بين جميع الدول المشاركة في المسابقة.

- يعد الجمهور السعودي الأكثر تواجدا من بين دول المنتخبات المشاركة وعددها 24 منتخبا، من حيث الحضور والتفاعل في شوارع الدوحة وتحديدا في سوق واقف، المكان الذي يتجمع به الجمهور العربي والآسيوي، إذ تتواجد باستمرار في ذلك المكان قبل وخلال وبعد المباريات، وتردد أهازيج المنتخب حتى ساعات متأخرة من الليل.

- المنتخب الوطني الأقوى هجوما في البطولة الآسيوية بعد نهاية الجولتين الأولى والثانية، بواقع 6 أهداف سجلهم في مرمى ماليزيا 4 وهدفين في شباك كوريا الجنوبية.. الملفت في الأمر أن المنتخب سجل هذا العدد من الأهداف كأكثر مرة يسجل بها في تاريخ مشاركاته رغم خوضه مباراتين فقط.

- ملاحظات على الحالة الصحية للاعبي المنتخب الوطني، إذ يتعرض اللاعبون لوعكات صحية باستمرار، ما يستدعي لعدد من اللاعبين بارتداء الكمامة خلال المباريات عند الدخول والخروج من الملعب.