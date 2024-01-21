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التراجع المستمر عن قرارات رفع الحد الأدنى للأجور.. هل هو انحياز لأصحاب العمل؟

1/21/2024 11:21:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبه العيساوي عمان - بالرغم من الصعوبة التي تغرق فيها اوضاع العمال والعاملات، في ظل غياب النظر الى واقعهم المعيشي المرتبط باجورهم بعين الاعتبار، واستمرار التراجع عن قرارات رفع الحد الأدنى لأجورهم، يتكشف عمليا الانحياز لمصالح أصحاب العمل، وانعدام الالتفات لمصالح العمال.
وبرغم أن مطلب رفع الحد الأدنى للاجور، قانوني وإنساني واجتماعي واقتصادي، لكن من المستغرب، أن يكون بعض من يمثلون العمال في اللجنة الثلاثية، وفق منح قانون العمل لهم الحق بتمثيلهم، لم يجر اختيارهم عن طريق صناديق الانتخاب ديمقراطيا، ما يعزز الانطباع عند العمال، بأنهم غير ممثلين في اللجنة، وبالتالي لم يعودوا يترقبون قراراتها أو يحاولوا الضغط والتأثير عليها.
وإذ ارتفعت معدلات التضخم في السنوات الأربع الماضية، ما أدى لتآكل كبير في الأجور والرواتب، فإن رفع الحد الأدنى للأجور يجب أن يعادل نسبة التضخم، تطبيقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (52) من قانون العمل، الذي نصّ على ضرورة الأخذ بالاعتبار قضية غلاء المعيشة عند النظر في الحد الأدنى للأجور.
وفي هذا النطاق، عادت المطالبات برفع الحد الأدنى للاجور، والضغط من مؤسسات حقوقية ونقابيين لإعادة فتح هذا الملف، بما يتناسب ومعدلات التضخم العالية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وتساءل خبراء في أحاديثهم لـ"الغد" فيما إذا ستتخذ وزيرة العمل واللجنة الثلاثية قرارا هذا العام، بتحديد اجتماع لمناقشته من دون الانحياز لأصحاب العمل، والوقوف بجانب العمال الحلقة الأضعف.
يشار إلى أن اللجنة الثلاثية، أقرت في العام 2020 زيادة الحد الأدنى للأجور للسنوات: 2022، 2023، 2024، بما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة، والتي تصدر عن الجهات الرسمية والمختصة، لكنها في مطلع العام 2021، اجتمعت مرة أخرى، وجمدت رفع الحد الأدنى للأجور في العام 2022.
وعند استحقاق نفاذ قرار اللجنة العام الحالي، اجتمعت اللجنة مرة أخرى وقررت عدم النظر في رفع الحد الأدنى للأجور حتى العام 2025.
بدوره، رأى الناشط النقابي وناشر موقع رنان للحقوق العمالية، حاتم قطيش، أن التراجع المستمر عن قرارات اللجنة برفع الحد الأدنى للأجور، يشكل انحيازاً واضحاً وصارخاً لمصالح أصحاب العمل، ولا يلتفت اطلاقاً لمصالح العمال، ما دب اليأس في قلوب العمال ورسخ قناعاتهم بعدم جدوى هذه اللجان أساساً، كونها تقدم مصالح العمال ككبش فداء للحفاظ على أرباح أصحاب العمل.
وبين أن الأمر المؤسف والمستغرب، أن أحد أعمدة اللجنة الثلاثية هم ممثلو العمال، أو بالأحرى ممن منحهم قانون العمل الحق الحصري لتمثيل العمال، ولكن هذا الاستغراب سرعان ما يتلاشى، اذا ما علمنا بأن هؤلاء الأشخاص لم ينتخبوا عن طريق صناديق الاقتراع، بمعنى أن العمال لم يختاروهم بشكل ديمقراطي وشفاف، ما يعزز الانطباع عند كثير من العمال، بأنهم غير ممثلين عملياً في اللجنة، وبالتالي لم يعودوا يترقبون قراراتها أو يحاولوا الضغط والتأثير عليها.
وقال قطيش، ان المطالبات والضغوط "المخملية" و"النخبوية" التي تقوم بها عادة مؤسسات المجتمع المدني مطلع كل عام، لن تجدي نفعاً أو تحقق مطلباً أو يسمع لها صوتاً، ما دام العمال يتنازلون عن حقهم في اختيار ممثليهم ابتداء، ولا يرغبون بممارسة النضال النقابي لتحصيل حقوقهم، فالبيانات وأوراق الموقف وبعض التصريحات والصرخات، لن تكون مؤثرة الا ان خرجت من حناجر العمال أنفسهم.
من جانبه دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، الحكومة؛ بخاصة وزيرة العمل، الى رفع الحد الأدنى للأجور العام الحالي، مطالبا إياها بأن تدعو اللجنة الثلاثية التي ترأسها لاجتماع عاجل، تعيد فيه النظر بالحد الأدنى الحالي للأجور وزيادته، بما يعادل نسبة التضخم عن العام الماضي، تطبيقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (52) من قانون العمل، الذي نصّ على ضرورة الأخذ بالاعتبار قضية غلاء المعيشة عند النظر في الحد الأدنى للأجور.
وأضاف الصبيحي، أنه بالاضافة إلى أن هذا المطلب قانوني، فهو أيضاً إنساني اجتماعي اقتصادي مالي، فمعدلات التضخم التي سُجّلت في السنوات الأربع الماضية، أدّت لتآكل كبير في الأجور والرواتب، اذ تراجعت معها معيشة عشرات آلاف الأسر، بخاصة التي يتقاضى أربابها أجوراً لا تتعدّى الحد الأدنى للأجور، علماً بأن هناك 150 ألف عامل وموظف أردني مشتركون في الضمان بأجر 260 ديناراً فقط، وهؤلاء بحاجة ماسّة لرفع دخولهم، لإحداث تحسن نسبي في ظروفهم المعيشية حاضراً، وفي المستقبل عندما يحصلون على رواتب الضمان التقاعدية.
ورأى أنه لا يخفى على أحد، بأن رفع الحد الأدنى للأجور يزيد من حجم الإنفاق في السوق المحلي، ما يعود بالفائدة على الجميع من عمال وأصحاب عمل وحكومة واقتصاد وطني، ويرفع من إيرادات الضمان التأمينية، بما يعزز مركزه المالي، واستدامة نظامه التأميني.
بدوره، طالب المرصد العمالي الأردني برفع مستويات الأجور، أكان بالنسبة للقطاع الخاص أو العام، وبما يتناسب مع المستوى المعيشي.
وقال، إن معدلات التضخّم (أسعار السلع والخدمات) في ارتفاعات متتالية، إذ سجّلت أخيرا ارتفاعا العام الماضي بنسبة 2.08 % مقارنة بـ2022، وفقا لدائرة الإحصاءات العامة، فيما مستويات الأجور على حالها، أكان بالنسبة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (البالغ 260 دينارا) أو حتى الأجور في القطاع العام، بخاصة علاوة غلاء المعيشة الشهرية وقدرها 135 دينارا، التي لم تزد منذ نحو 10 سنوات، ما رتّب أعباءً كبيرة على المستهلكين.
ونبّه المرصد إلى أن هناك احتمالات لمواصلة الارتفاعات في معدلات التضخّم الفترة المقبلة، جرّاء العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، والاضطرابات في البحر الأحمر وباب المندب.
ورأى أنه يفترض في ضوء توجيهات رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة للوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات لمواجهة ارتفاعات الأسعار المتوقعة، أن يعاد النظر بالأجور ورفعها، بما يُمكّن من استيعاب آثار الارتفاعات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد المرصد، أن انخفاض مستويات الأجور من أبرز ما يواجهه العاملون في سوق العمل من تحديات، فهناك قطاعات واسعة منهم يتقاضون أجورا شهرية، تقل عن الحد الأدنى المعمول به في القانون، بالإضافة للأجور المتدنية التي يحصّلها غالبية العاملين في الاقتصاد غير المنظم.
ولفت إلى أن عدم رفع مستويات الأجور، يُشكّل تكريسا لسلسلة سياسات منحازة ضد مصالح العاملين الفقراء، وتعبيرا عن خيارات اقتصادية غير اجتماعية، تخدم مصالح فئة محدودة من المجتمع.
كما يتعارض مع ركائز رؤية التحديث الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة في العام 2022، بخاصة ركيزة تحسين جودة الحياة التي تتضمن توفير عناصر ضرورية لحياة كريمة، وفق المرصد الذي أكد أن زيادة مستويات الأجور، من العناصر التي تحقق مستوى معيشي لائق للمواطنين.
ونبّه إلى أن بقاء الأجور على حالها، يوسّع من قاعدة الفقر ويعمق التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية، ويُضعف فرص تمتع المواطنين بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، ويهدد الاستقرار الوطني بأبعاده المختلفة.

MENAFN21012024000072011014ID1107749054

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