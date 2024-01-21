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وداعا لأميركا

1/21/2024 11:21:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يوسف عبدالله محمود ما من مثقف في هذا العالم لم يسمع بالممثل الكوميدي شارلي شابلن. هذا الممثل الذي أضحك بحركاته وقفشاته الملايين عبر الشاشة الصغيرة كان في أعماقه يشعر بالمرارة!
في حوار بينه وبين اندريه غروميكو حين كان هذا الأخير مندوبا لبلاده في الأمم المتحدة ولدى تعرفه عليه شخصيا يروي شارلي شابلن وبكل مرارة حكايته المأساوية مع السلطة الأميركية. ((يلاحقونني في أميركا لأنني أحمل قناعات معينة في فني لا يشاطرونني الرأي فيها. لهذا السبب قررت مغادرة الولايات المتحدة الأميركية. لقد اتهموني بالتهرب من دفع الضرائب، وأنا بالطبع لم أخالف أية قوانين، لكن القوانين في الولايات المتحدة مركبة بشكل يسمح للسلطات ((بإغراق)) أي شخص بريء. من أجل هذه الأسباب وجدتني مضطراً أن أقول للولايات المتحدة: ((وداعاً))))! (كتاب ((اندرية غروميكو: ((من الذاكرة))))، نقله إلى العربية د. محمد أحمد شومان، الناشر: مكتبة الفارابي، بيروت، ص 228)
وفي تعليقه على ما سمع من شابلن يقول غروميكو ((كنت أعلم أن بعض الأوساط الأميركية تعتبر شابلن يساريا راديكاليا منذ مدة طويلة بل حتى شيوعياً)). (ص 229)
بالطبع ينفي شابلن أن يكون شيوعياً، هذه الشريحة من الانتلجنسيا المستنيرة كانت وما زالت تجد مقاومة من السلطة في بلادها. شابلن كان في تمثيله يحمل مضموناً انسانياً.
في تعليق آخر ساخر يقول غروميكو معلقاً على حكاية شابلن الدرامية: ((إن الممثلين حتى الاكثر موهبة لا يحددون التوجه الاجتماعي لصناعة السينما الاميركية، فَ: ((المستر دولار)) هو الذي يوجهها في نهاية الأمر)). (ص 229)
ربما كان شابلن وآخرون من شرفاء الكلمة هم الاستثناء! شابلن ادرك عبر مسيرته الفنية ان عليه واجباً انسانياً ((يُربي في الإنسان الشهامة والعدالة واحترام الآخرين)). (ص 230)
وحين سأله غروميكو بخبث: من أنت الآن؟ أميريكي أم بريطاني؟ وكان قد طرح عليه هذا السؤال حين التقاه ثانية في بريطانيا التي هاجر إليها، أجابه: ((ربما الأصح أنني لست أميركياً)). (ص 227)
وبقرف تابع شارلي شابلن كلامه قائلاً: ((لقد بلغت حد القرف الآن كون اخصامي يرمون بأوساخهم على رأسي منذ عدة أعوام، ولا استطيع إيجاد تفسير لذلك)). (ص 227)
وبعد، إن الفن الرفيع الذي يخاطب انسانية الانسان، ويعري ما في الحياة من متناقضات مضار في عالمنا اليوم.
شارلي شابلن الذي أضحكنا كثيراً هو نفسه الذي هز مشاعرنا الإنسانية.
إن الفن الرفيع الذي يتغلغل في أعماق حياتنا الإنسانية فاضحاً ما أصابها من زيف بات غير مُرحب به من قبل الأنظمة الحاكمة إن في البلدان الرأسمالية أو البلدان النامية التابعة لها.
الفن الهابط الذي يتملق الغريزة الجنسية ويهرب بالإنسان من واقعه هو المهيمن اليوم، بالطبع هناك استثناءات.

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