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الخيرية الهاشمية: لم نتسلم تبرعات من العمل الإسلامي لغزة

1/21/2024 11:21:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد – أكد أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي خلو كشوفات الهيئة من أي تبرعات مقدمة باسم حزب جبهة العمل الإسلامي لأهلنا في قطاع غزة.
وشدد الدكتور الشبلي ردا على استفسارات "الغد" على أن الهيئة الخيرية الهاشمية هي الجهة الوحيدة في المملكة المخول لها جمع وإرسال المساعدات إلى القطاع، لافتا إلى أن الهيئة توثق كل ما يردها من مساعدات مادية أو عينية قبل إرسالها إلى أهلنا في القطاع.
وبين أن الهيئة مستمرة بعملها الدؤوب من خلال زيادة المساعدات المرسلة سواء عبر الطائرات أو برا من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم.
وتواصل الهيئة جهودها لإيصال المساعدات لقطاع غزة من خلال جميع السبل، حيث بلغ عدد الطائرات المرسلة 34 طائرة. إضافة إلى 188 شاحنة وبمجموع إجمالي يبلغ 3015 طنا من المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية.

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