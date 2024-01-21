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السيسي يحذر إثيوبيا من المساس بسيادة الصومال

1/21/2024 11:21:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إثيوبيا من المساس بسيادة الصومال والتدخل في شؤونه.
وشدد السيسي، خلال لقائه اليوم الأحد، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، على رفض الاتفاق الموقّع بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا أخيراً بشأن الاستحواذ على ميناء في البحر الأحمر.
وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي اليوم الأحد، إن مصر تدعم الصومال، وترفض التدخل في شؤونه والمساس بسيادته، مؤكداً أن الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا غير مقبول لأحد، وأن مصر لن تسمح لأحد بتهديد أو المساس بأشقائها، خصوصاً إذا طلبوا منها التدخل.--(بترا)

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