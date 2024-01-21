السيسي يحذر إثيوبيا من المساس بسيادة الصومال

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إثيوبيا من المساس بسيادة الصومال والتدخل في شؤونه.
وشدد السيسي، خلال لقائه اليوم الأحد، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، على رفض الاتفاق الموقّع بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا أخيراً بشأن الاستحواذ على ميناء في البحر الأحمر.
وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي اليوم الأحد، إن مصر تدعم الصومال، وترفض التدخل في شؤونه والمساس بسيادته، مؤكداً أن الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا غير مقبول لأحد، وأن مصر لن تسمح لأحد بتهديد أو المساس بأشقائها، خصوصاً إذا طلبوا منها التدخل.--(بترا)
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