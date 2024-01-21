غوتيريش يطالب بوقف فوري للعدوان على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الشرق الأوسط أصبح بمثابة برميل بارود، داعيا إلى بذل كل الجهود لمنع اشتعال الصراع في جميع أنحاء المنطقة.
ووفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة، في كلمته في افتتاح قمة الجنوب الثالثة لمجموعة الـ 77 والصين، اليوم الأحد، في العاصمة الأوغندية كمبالا، أضاف غوتيريش بأن هذا الأمر يبدأ بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية لتخفيف المعاناة في غزة، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى كل من يحتاج إليها.
وقال غوتيريش إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، "تسببت في نشر دمار هائل وقتل مدنيين على نطاق غير مسبوق خلال فترة عملي كأمين عام للأمم المتحدة، بما في ذلك أكثر من 150 من موظفينا".
وأضاف أن ما يحدث في غزة يفطر القلب وغير مقبول على الإطلاق، مشددا على أن الرفض المتكرر لقبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين أمر غير مقبول على الإطلاق.
وأشار إلى أن إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة من شأنه أن يطيل- إلى أجل غير مسمى- أمد الصراع الذي أصبح يشكل تهديدا كبيرا للسلام والأمن العالميين.--(بترا)
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