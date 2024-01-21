خطة لإيواء 100 ألف إسرائيلي على الحدود الشمالية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال موقع "والا" الإسرائيلي إن جيش الاحتلال يعد خطة لإيواء محتمل لنحو 100 ألف شخص على الحدود الشمالية.
وأوضح الموقع أن خطة الإيواء المذكورة تأتي استعدادا لإجلائهم في ظل تصعيد محتمل مع حزب الله.
بدوره قال رئيس بلدية حيفا شمالي إسرائيل إن على السكان تخزين الطعام في حال اندلاع الحرب مع لبنان.
ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي يتبادل حزب الله وقوات الاحتلال القصف عبر الحدود، في موجة تصعيد تتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وأسفر ذلك القصف عن عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.
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