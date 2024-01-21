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خطة لإيواء 100 ألف إسرائيلي على الحدود الشمالية

1/21/2024 11:21:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال موقع "والا" الإسرائيلي إن جيش الاحتلال يعد خطة لإيواء محتمل لنحو 100 ألف شخص على الحدود الشمالية.
وأوضح الموقع أن خطة الإيواء المذكورة تأتي استعدادا لإجلائهم في ظل تصعيد محتمل مع حزب الله.
بدوره قال رئيس بلدية حيفا شمالي إسرائيل إن على السكان تخزين الطعام في حال اندلاع الحرب مع لبنان.
ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي يتبادل حزب الله وقوات الاحتلال القصف عبر الحدود، في موجة تصعيد تتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وأسفر ذلك القصف عن عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.

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