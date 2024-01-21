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10 شهداء جراء القصف الاحتلال المتواصل على خان يونس

1/21/2024 11:21:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفع عدد الشهداء، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى 10 شهداء.
وتشن قوات الاحتلال منذ عدة ساعات قصفا جويا ومدفعيا هو الأعنف على المدينة منذ بداية الحرب، وسط اشتباكات ضارية مع المقاومة الفلسطينية.

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