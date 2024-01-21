10 شهداء جراء القصف الاحتلال المتواصل على خان يونس
التاريخ
1/21/2024 11:21:47 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفع عدد الشهداء، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى 10 شهداء.
وتشن قوات الاحتلال منذ عدة ساعات قصفا جويا ومدفعيا هو الأعنف على المدينة منذ بداية الحرب، وسط اشتباكات ضارية مع المقاومة الفلسطينية.
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