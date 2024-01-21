الحوثيون: إليكم الحل لعبور سفنكم بأمان عبر البحر الأحمر

MENAFN - Alghad Newspaper) صرّحت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الأحد، أن 64 سفينة عبرت البحر الأحمر بأمان، بعد أن رفعت لافتة كُتب عليها: "لا علاقة لنا بإسرائيل".

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة، محمد علي الحوثي: "في ظل تصاعد التوتر في البحر الأحمر بين الجماعة اليمنية من جهة، والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى، فإن أبسط حل يسمح بمرور السفن بأمان أثناء عبورها من البحر الأحمر، هو أن تضع عبارة (لا علاقة لنا بإسرائيل)، في لوحة التعريف الآلي الخاصة بها".

وأشار الحوثي إلى أن هذا الحل أثبت فاعليته، حيث عبرت اليوم ما يقارب 64 سفينة بأمان عبر البحر الأحمر، وهي تضع هذه العبارة. يذكر أن جماعة "أنصار الله"، أكدت مرارًا أنها ستواصل دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ضمن واجبهم الديني والأخلاقي والإنساني، واستمرار العمليات ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ دولة الاحتلال، إلى أن يتم وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة وإدخال ما يحتاجه القطاع من غذاء ودواء.

