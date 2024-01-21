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حماس تصدر كتيبًا يوضح روايتها حول طوفان الأقصى

1/21/2024 11:21:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وثيقة رسمية تحدثت فيها عن معركة طوفان الأقصى، وروايتها لأحداث الهجوم المباغت الذي شنته كتائب القسام وفصائل المقاومة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف قطاع غزة.
وأوضحت حماس في الوثيقة -التي جاءت تحت عنوان "هذه روايتنا .. لماذا طوفان الأقصى؟"- أن العملية كانت خطوة ضرورية واستجابة طبيعية، لمواجهة ما يُحاك من مخططات إسرائيلية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والسيطرة على الأرض وتهويدها، وحسم السيادة على المسجد الأقصى والمقدسات، وإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة.

لقراءة الوثيقة الرسمية

هذه-روايتنا-.-لماذا-طوفان-الأقصى.pdf


MENAFN21012024000072011014ID1107749046

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