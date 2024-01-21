حماس تصدر كتيبًا يوضح روايتها حول طوفان الأقصى

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وثيقة رسمية تحدثت فيها عن معركة طوفان الأقصى، وروايتها لأحداث الهجوم المباغت الذي شنته كتائب القسام وفصائل المقاومة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف قطاع غزة.
وأوضحت حماس في الوثيقة -التي جاءت تحت عنوان "هذه روايتنا .. لماذا طوفان الأقصى؟"- أن العملية كانت خطوة ضرورية واستجابة طبيعية، لمواجهة ما يُحاك من مخططات إسرائيلية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والسيطرة على الأرض وتهويدها، وحسم السيادة على المسجد الأقصى والمقدسات، وإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة.
لقراءة الوثيقة الرسمية
هذه-روايتنا-.-لماذا-طوفان-الأقصى.pdf
MENAFN21012024000072011014ID1107749046
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