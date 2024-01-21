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مقاومون فلسطينيون يطلقون النار على حاجز الجلمة بجنين

1/21/2024 11:21:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلق مقاومون فلسطينيون النار على حاجز الجلمة العسكري الإسرائيلي شمالي مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.
واقتحمت قوات الاحتلال قرية الجلمة شمالي جنين بعد تعرض حاجز عسكري بالمنطقة لإطلاق نار، وأطلقت عملية تمشيط واسعة للبحث عن المقاومين.

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