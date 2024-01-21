مقاومون فلسطينيون يطلقون النار على حاجز الجلمة بجنين
التاريخ
1/21/2024 11:21:39 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أطلق مقاومون فلسطينيون النار على حاجز الجلمة العسكري الإسرائيلي شمالي مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.
واقتحمت قوات الاحتلال قرية الجلمة شمالي جنين بعد تعرض حاجز عسكري بالمنطقة لإطلاق نار، وأطلقت عملية تمشيط واسعة للبحث عن المقاومين.
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