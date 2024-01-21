كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا غرب خان يونس

كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا غرب خان يونس
التاريخ
1/21/2024 11:21:39 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
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