قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ اقتحامات جديدة في الضفة الغربية

MENAFN - Alghad Newspaper) نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين، سلسلة اقتحامات جديدة شملت مدنا وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأُصيب، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات في قرية كفر عين شمال غرب رام الله.وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في البطن.وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل في القرية كما داهمت عدة منازل فيها.واقتحمت دوريات عسكرية إسرائيلية، بلدة جناته جنوب شرق بيت لحم، وتمركزت في منطقة العروج، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.كما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال عدة أحياء في بلدتي المزرعة الشرقية وسلواد شرق رام الله، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعهما.وأصيب، شاب فلسطيني بجروح طفيفة خلال اقتحام الإحتلال لمخيم العروب شمال الخليل.وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين، واطلقت الرصاص الحي وقنابل الإنارة وسط المخيم.وأضافت مصادر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع اصابة بشظايا رصاص حي باليدين لشاب (26 عاماً) في المخيم، وتم نقله لأحد المراكز الطبية لتلقي العلاج.

وأُصيب، فجر اليوم الإثنين، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في قرية كفر عين شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في البطن.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل في القرية كما داهمت عدة منازل فيها.