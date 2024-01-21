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مفترق الطرقات

1/21/2024 11:21:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تستمر الحرب على غزة على النسق نفسه من الخراب والدمار والقتل والتشريد، والتي تجاوزت المائة يوم وزيادة، في غياب تأثير حاسم وفاعل لوقف تلك الحرب بالرغم من الضغوط بمستوياتها المختلفة على حكومة الحرب الإسرائيلية، مع تزايد وتيرة الاشتباك على الحدود الجنوبية للبنان، وفي البحر الأحمر، وغيرها من مناطق الاشتباك في سورية والعراق، وفي كل يوم نجد أنفسنا أمام الكثير من التطورات غير المفهومة، لا على مستوى التفاعلات الإقليمية والدولية، ولا على مستوى النتائج المحتملة لهذا الصراع المتعدد الأطراف.
يبدو أن هذا الصراع على وشك أن يخلق عناوين جديدة ومختلفة عن تلك العناوين التي ألفناها حول خلفيات وطبيعة وجود الكيان الصهيوني في فلسطين، منذ العام 1948، وعلاقته بالمعسكر الغربي، وبالتوازنات الإقليمية، خاصة بعد ما رأيناه من إسناد سياسي وعسكري فوري ومباشر لرد فعله على هجوم السابع من أكتوبر، والإعلان الصريح عن الخلفيات الصهيونية واليهودية باعتبارها دافعا قويا لنصرة إسرائيل - مثلما ورد على لسان الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير خارجيته انتوني بلينكن- وإطلاق يدها لارتكاب أبشع الجرائم التي شهدها عالمنا المعاصر!
لو كانت حربا دينية، فكيف نفهم ونفسر هذا الطوفان من ردود الأفعال والمظاهرات المنددة بالجرائم الإسرائيلية في أنحاء العالم من مسيحيين ويهود وبوذيين وهندوس، ومن شتى الأمم والشعوب، والطوائف والمذاهب، إن هؤلاء جميعا يرفضون الظلم والعدوان، وينتصرون للضحايا من المدنيين العزل، ويطالبون بوقف حرب الإبادة، ومعاقبة مجرمي الحرب، إنهم في الحقيقة يقفون إلى جانب الخير في مواجهة الشر، وإلى جانب الحق في مواجهة الباطل فهل نعيد نحن تعريفنا للمجتمع الدولي بمعزل عن تلك الخلفيات التقليدية التي حاصرتنا فترة طويلة من الزمن؟!
اليوم نشهد انشقاقات حقيقية في المجتمعين السياسي والعسكري، وحتى الشعبي في إسرائيل وخلافات ظاهرة وباطنة بين إسرائيل وحلفائها التقليديين، ونرصد في المقابل تحولات على مستوى الشرعية الدولية في الأمم المتحدة، ومنظماتها المختلفة، ونتابع مجريات محكمة العدل الدولية، والدعاوي المعدة لعرضها على المحكمة الجنائية الدولية، فإن لم تكن تلك صحوة ضمير، أو استعادة لهيبة القوانين الدولية فماذا تكون؟!
يصعب في هذه المرحلة أن نستطلع المستقبل القريب لنرى نهاية واضحة لهذا الصراع الذي جعل من غزة مفترقا للطرقات القريبة والبعيدة، ولكن بإمكاننا أن نفهم ونثق بالموقف الذي اتخذه بلدنا الأردن من أول الطريق، حين فند كل العناوين التي حاول اليمين الإسرائيلي بزعامة نتنياهو فرضه على الجميع، وحين أصر جلالة الملك على حل الدولتين لإنهاء الاحتلال العنصري الاستيطاني، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، وإحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ذلك العنوان الذي يتصدرالآن كل العناوين بعد أن كان ضربا من الخيال، ذلك أنه بالنسبة لقادة إسرائيل نهاية أكيدة لمشروعها التوسعي، وأحلامها المريضة.
نجحت السياسية الأردنية، في إحباط العنوان الذي حاول نتنياهو فرضه بأنه يخوض حرب (الدفاع عن النفس) مثلما أحبط عنوان (الفسلطينيون إرهابيون) وغيرها من العناوين التي تؤجج الصراعات الدينية، ونجحت كذلك في تحميل المسؤولية القانونية والأخلاقية للنظام العالمي كله، ووضعه أمام خيارات محددة، إما أن يفرض وجوده أو تحل الكارثة على الجميع!
الكل يقف عند مفترق الطرقات، لكننا في الأردن نعرف طريقنا ونواصله بتعزيز مسيرتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير مؤسساتنا الوطنية، وتعميق عناصر وقواعد أمننا واستقرارنا، وقوة موقفنا من القضايا الإقليمية والدولية، ونحن من هذه الناحية الأكثر قربا وتأثيرا في التعبير عن عدالة القضية الفلسطينية باعتبارها مظلمة القرن التي تختبر في هذه الأيام العدالة الإنسانية كلها.

MENAFN21012024000072011014ID1107749039

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