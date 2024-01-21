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حقا إنها قضية الشرفاء

1/21/2024 11:21:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الأسبوع الماضي قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم مهاجم منتخب الأردن محمود مرضي 1500 دولار بسبب رفعه شعارا سياسيا خلال مباراة منتخبنا ضد ماليزيا والتي أقيمت الاثنين الماضي، ضمن منافسات كأس آسيا المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.
سبب العقوبة الآسيوية هي قيام اللاعب الأردني محمود مرضي الذي سجل ثنائية، عن شعار بعد تسجيله الهدف الأول في مرمى ماليزيا كتب فيه "هي قضية الشرفاء"، وهي إشارة لما يتعرض له قطاع غزة من ابادة جماعية على يد الهمجية الإسرائيلية المنفلتة من عقالها.
وجدت عقوبة الاتحاد الآسيوي نقدا من قبل ساسة ومتابعين ورياضيين ونقاد، أولئك وأنا شخصيا منهم ورغم ان العقوبة متواضعة لكنها جاءت بعيدا عن موقف شعوب العالم اجمع التي عبرت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبنت بأغلبية ساحقة قرارًا يدعو لـ"وقف إطلاق نار فوري في غزة"، وهو ما فشل في تحقيقه مجلس الأمن الدولي بعد فيتو أميركي، وهو الامر الذي كان يتوجب على الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ان يدعمه ويؤيد ويساند رفع شعارات تدعو للتضامن مع شعب القطاع الذي قدم حتى الآن من يقرب من 24 ألف شهيد جلهم من الأطفال والنساء وبعضهم رياضيون.
للتذكير فقد صوّتت الهيئة التي تضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193، بأغلبية 153 صوتًا لصالح قرار وقف الحرب، أي ان أكثر من عدد الدول التي تؤيد عادة القرارات التي تدين روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا (نحو 140 دولة)، وصوتت عشر دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت، أي ان الاتحاد الاسيوي والذي تعتبر فلسطين احد اعضائه كان يتوجب عليه المساندة والدعم وليس إيقاع العقوبة على من يدعم ويساند ويرفض القتل والابادة الجماعية.
وللتذكير أيضا فقد كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم اعلنا ابان الحرب الروسية - الأوكرانية عن إيقاف منتخب وأندية الاتحاد الروسي من جميع المسابقات الكروية حتى إشعار آخر بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا، واصدر الفيفا بيانا رسميا برر فيه موقفه، واتخذت الدوريات الأوروبية شعارات مساندة لأوكرانيا.
المفارقة التي تعبر عن اختلاف المعايير والكيل بأكثر من مكيال ان ما حصل مع منتخب وأندية روسيا لم ينسحب على الاحتلال الاسرائيلي التي لم يعلن اي اتحاد قاري وقف نشاطه وكذلك لم تعلن (الفيفا) إيقاف لاعبيه رغم ان عدد الدول التي تدين إسرائيل في الهيئة العمومية للأمم المتحدة اكثر بكثير من تلك التي ادانت روسيا.
الاتحاد الأردني لكرة القدم التقط ازدواجية المعايير تلك وتنبه مبكرا لذلك، وطالب في بيان أصدره قبل اشهر اي قبل إيقاع العقوبة على اللاعب مرضي بكثير، بأن يتخذ المجتمع الرياضي الدولي بكافة مؤسساته وهيئاته موقفًا واضحًا وصريحًا، يجسد من خلاله دوره المؤثر ورسالته النبيلة، لحماية المدنيين والأبرياء، ووقف العدوان الوحشي والانتهاكات اللاإنسانية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وشدد على أهمية عزل كامل وفوري لـ"الاتحادات الرياضية في إسرائيل"، وذلك لحين انصياع الاحتلال للمطالبات الدولية، بوقف الاعتداءات والجرائم البشعة بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل.
نعم ففي قطاع غزة والضفة الغربية المعاد احتلالها أدى التجاهل الصارخ للقوانين الأخلاقية والإنسانية لتحويل مرافق كرة القدم لمواقع للأذى والإذلال والإساءة للمدنيين والأطفال الأبرياء، وجرّده من غرضه الأساسي كمساحات للفرح والتواصل بين الشعوب.
موقف الاتحاد الأردني بمطالبته تلك استند لمواقف سابقة للاتحادات واللجان الرياضية الدولية والقارية، بمختلف مؤسساتها وهيئاتها، والتي سارعت دومًا لاتخاذ مواقف حاسمة غير مترددة، لنبذ العنف والظلم والتمييز العنصري، ومجابهته بكافة أشكاله، ونصرة الإنسانية والقضايا المجتمعية، وحماية المعتقدات والأقليات.
رغم هذا الصمت الكروي فإن فلسطين ستبقى فعلا قضية الشرفاء، وسيبقى الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية يعانون من ازدواجية معايير قاتلة ستخرجهم من دورهم الإنساني وتضعهم في صف آخر، وستبقى عقوبة اللاعب مرضي فخر له وللمنتخب الوطني الذي عبر عن موقف الشعب والدولة الأردنية مما يجري في القطاع والضفة الغربية.

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