Monday, 22 January 2024 07:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبها ينتظر قدوم موسيماني

1/21/2024 11:19:03 PM
(MENAFN- Al Watan) ينتظر أن يعلن أبها عن تعاقده مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لقيادة زعيم الجنوب حتى نهاية الموسم، واقتربت إدارة أبها من عن التعاقد مع موسيماني، الذي سبق له أن قاد الأهلي الموسم الماضي، ونجح في إعادته إلى دوري روشن السعودي، وأوضحت مصادر أن النادي والمدرب اتفقا على كافة تفاصيل العقد، إلا أن ظروف الطيران أخرت وصوله إلى المملكة، وسيكون التوقيع النهائي مع المدرب خلال اليومين المقبلين بعد وصوله إلى أبها.

MENAFN21012024000089011017ID1107749021

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث