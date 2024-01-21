أبها ينتظر قدوم موسيماني

أبها ينتظر قدوم موسيماني
التاريخ
1/21/2024 11:19:03 PM
(MENAFN
- Al Watan) ينتظر أن يعلن أبها عن تعاقده مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لقيادة زعيم الجنوب حتى نهاية الموسم، واقتربت إدارة أبها من عن التعاقد مع موسيماني، الذي سبق له أن قاد الأهلي الموسم الماضي، ونجح في إعادته إلى دوري روشن السعودي، وأوضحت مصادر أن النادي والمدرب اتفقا على كافة تفاصيل العقد، إلا أن ظروف الطيران أخرت وصوله إلى المملكة، وسيكون التوقيع النهائي مع المدرب خلال اليومين المقبلين بعد وصوله إلى أبها.
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