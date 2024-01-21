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الاتفاق يخطب ود فيجا

1/21/2024 11:19:03 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل إدارة الاتفاق بحث ملف الانتقالات الشتوية، لتحديد قائمة الراحلين، بجانب الاستقرار على هوية الصفقات الجديدة، وبينت مصادر أن فارس الدهناء، تواصل مع بالميراس، لضم البرازيلي رافائيل فيجا خلال الانتقالات الشتوية الحالية، ويجد الاتفاق منافسة كبيرة من عدة أندية أوروبية ترغب في الحصول على خدمات اللاعب.
وقدم فيجا نفسه بشكل جيد خلال الفترة الماضية، ونجح في تسجيل 16 هدفا وتقديم 14 تمريرة حاسمة هذا الموسم.
ويمتلك رافائيل فيجا ((28 عاما))، مسيرة مميزة رفقة عديد من الأندية، أبرزها كوريتيبا وبالميراس.

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