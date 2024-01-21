الاتفاق يخطب ود فيجا

(MENAFN
- Al Watan) تواصل إدارة الاتفاق بحث ملف الانتقالات الشتوية، لتحديد قائمة الراحلين، بجانب الاستقرار على هوية الصفقات الجديدة، وبينت مصادر أن فارس الدهناء، تواصل مع بالميراس، لضم البرازيلي رافائيل فيجا خلال الانتقالات الشتوية الحالية، ويجد الاتفاق منافسة كبيرة من عدة أندية أوروبية ترغب في الحصول على خدمات اللاعب.
وقدم فيجا نفسه بشكل جيد خلال الفترة الماضية، ونجح في تسجيل 16 هدفا وتقديم 14 تمريرة حاسمة هذا الموسم.
ويمتلك رافائيل فيجا ((28 عاما))، مسيرة مميزة رفقة عديد من الأندية، أبرزها كوريتيبا وبالميراس.
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