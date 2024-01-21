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تأهل وصدارة - جريدة الوطن السعودية

1/21/2024 11:18:43 PM
(MENAFN- Al Watan) حجز المنتخب السعودي مقعده في ثمن نهائي كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، وانتزع صدارة المجموعة السادسة، بتغلبه على منتخب قيرغيزستان 2/صفر، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد أحمد بن علي المونديالي، في ختام مباريات الجولة الثانية للبطولة القارية، بعد مباراة عنيفة من المنتخب القيرغيزستاني، الذي تعرض لاعبوه للبطاقة الحمراء

سجل للصقور محمد كنو ((35))، وفيصل الغامدي ((84))، ليرفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط، متصدرا المجموعة السادسة، فيما ظل منتخب قيرغيزستان بلا نقاط في المركز

- الصقور اكتفوا بهدفين وأهدروا العديد من الفرص
- اللعب العنيف كان سمة أداء قيرغيزستان
- الأخضر حسم تأهله لثمن النهائي
- الصقور خطفوا صدارة السادسة
- حسان تمبكتي غادر اللقاء مصابا
- التعادل السلبي جمع عمان وتايلاند


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