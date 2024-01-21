تأهل وصدارة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) حجز المنتخب السعودي مقعده في ثمن نهائي كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، وانتزع صدارة المجموعة السادسة، بتغلبه على منتخب قيرغيزستان 2/صفر، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد أحمد بن علي المونديالي، في ختام مباريات الجولة الثانية للبطولة القارية، بعد مباراة عنيفة من المنتخب القيرغيزستاني، الذي تعرض لاعبوه للبطاقة الحمراء
سجل للصقور محمد كنو ((35))، وفيصل الغامدي ((84))، ليرفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط، متصدرا المجموعة السادسة، فيما ظل منتخب قيرغيزستان بلا نقاط في المركز
- الصقور اكتفوا بهدفين وأهدروا العديد من الفرص
- اللعب العنيف كان سمة أداء قيرغيزستان
- الأخضر حسم تأهله لثمن النهائي
- الصقور خطفوا صدارة السادسة
- حسان تمبكتي غادر اللقاء مصابا
- التعادل السلبي جمع عمان وتايلاند
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