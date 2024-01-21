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61% من الاستثمار بالصكوك بالرياض

1/21/2024 11:16:43 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت 5 مناطق من مناطق المملكة، الأعلى في حجم الاستثمارات والمستثمرين بالصكوك، حيث تصدرت منطقة الرياض بنسبة 40% من المستثمرين وبنسبة 61% من حكم الاستثمار، وتصدر قطاع الخدمات القطاعات في حجم برامج الصكوك، في وقت بلغ حجم برامج الصكوك العام الماضي 2.601.300.000 مليار ريال، وإدراج 7 شركات في سوق الأسهم.
%25 عوائد
كشف تقرير صكوك المالية للعام الماضي، العوائد السنوية، حيث بلغت أعلى العوائد السنوية 25%، مقابل 10% للعوائد الأقل، وبلغ إجمالي المبالغ الموزعة 531.589.496.49 مليون ريال، وبلغت نسبة السداد من إجمالي المبالغ المستحقة 98.8%، وفاق حجم الاستثمارات للذكور استثمارات الإناث بـ82% للذكور مقابل 18% للإناث، وحجم استثمارات المؤهلين 60% مقابل 40% للأفراد، وبلغ عمر أكبر المستثمرين 103 سنوات، مقابل 18 سنة لأصغر المستثمرين.
صدارة القطاعات
تصدرت الخدمات القطاعات من حجم البرامج الموقعة بـ21%، وحلت التجارة ثانيا بـ18%، والمقاولات ثالثا بـ17%، والقطاع الصناعي رابعا بـ15%، وأخرى خامسا بـ14%، وحققت النقل أقل القطاعات من حجم البرامج الموقعة بـ3%، والقطاع الصحي ثانيا بـ4%، والتعليم ثالثا بـ5%، والمأكولات والمشروبات رابعا بـ8%، والقطاع العقاري خامسا بـ9%.
الرياض الأكثر
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من حجم الاستثمارات بـ61%، وحلت مكة المكرمة ثانيا بـ16%، والشرقية ثالثا بـ15%، والمدينة المنورة رابعا بـ3%، وعسير خامسا بـ1%.
أعلى المستثمرين
تصدرت الرياض الأعلى في عدد المستثمرين بـ40%، وحلت مكة المكرمة ثانيا بـ21%، والشرقية ثالثا بـ17%، والمدينة المنورة خامسا بـ5.5%، وعسير خامسا بـ4%.
2.6 مليار حجم برامج الصكوك
%82 استثمارات الذكور
%25 أعلى العوائد السنوية
531 مليونا مبالغ موزعة
%21 صدارة الخدمات للقطاعات
الرياض الأعلى استثمارا ومستثمرين
7 شركات مدرجة في سوق الأسهم
أكثر القطاعات:
الخدمات: 21%
التجارة: 18%
المقاولات: 17%
القطاع الصناعي: 15%
أخرى: 14%
الأعلى في حجم الاستثمارات:
الرياض: 61%
مكة المكرمة: 16%
الشرقية: 15%
المدينة المنورة: 3%
عسير: 1%
الأعلى مستثمرين:
الرياض: 40%
مكة المكرمة: 21%
الشرقية: 17%
المدينة المنورة: 5.5%
عسير: 4%

MENAFN21012024000089011017ID1107749014

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