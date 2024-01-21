61% من الاستثمار بالصكوك بالرياض

(MENAFN
- Al Watan) سجلت 5 مناطق من مناطق المملكة، الأعلى في حجم الاستثمارات والمستثمرين بالصكوك، حيث تصدرت منطقة الرياض بنسبة 40% من المستثمرين وبنسبة 61% من حكم الاستثمار، وتصدر قطاع الخدمات القطاعات في حجم برامج الصكوك، في وقت بلغ حجم برامج الصكوك العام الماضي 2.601.300.000 مليار ريال، وإدراج 7 شركات في سوق الأسهم. %25 عوائد
كشف تقرير صكوك المالية للعام الماضي، العوائد السنوية، حيث بلغت أعلى العوائد السنوية 25%، مقابل 10% للعوائد الأقل، وبلغ إجمالي المبالغ الموزعة 531.589.496.49 مليون ريال، وبلغت نسبة السداد من إجمالي المبالغ المستحقة 98.8%، وفاق حجم الاستثمارات للذكور استثمارات الإناث بـ82% للذكور مقابل 18% للإناث، وحجم استثمارات المؤهلين 60% مقابل 40% للأفراد، وبلغ عمر أكبر المستثمرين 103 سنوات، مقابل 18 سنة لأصغر المستثمرين. صدارة القطاعات
تصدرت الخدمات القطاعات من حجم البرامج الموقعة بـ21%، وحلت التجارة ثانيا بـ18%، والمقاولات ثالثا بـ17%، والقطاع الصناعي رابعا بـ15%، وأخرى خامسا بـ14%، وحققت النقل أقل القطاعات من حجم البرامج الموقعة بـ3%، والقطاع الصحي ثانيا بـ4%، والتعليم ثالثا بـ5%، والمأكولات والمشروبات رابعا بـ8%، والقطاع العقاري خامسا بـ9%. الرياض الأكثر
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من حجم الاستثمارات بـ61%، وحلت مكة المكرمة ثانيا بـ16%، والشرقية ثالثا بـ15%، والمدينة المنورة رابعا بـ3%، وعسير خامسا بـ1%. أعلى المستثمرين
تصدرت الرياض الأعلى في عدد المستثمرين بـ40%، وحلت مكة المكرمة ثانيا بـ21%، والشرقية ثالثا بـ17%، والمدينة المنورة خامسا بـ5.5%، وعسير خامسا بـ4%.
2.6 مليار حجم برامج الصكوك
%82 استثمارات الذكور
%25 أعلى العوائد السنوية
531 مليونا مبالغ موزعة
%21 صدارة الخدمات للقطاعات
الرياض الأعلى استثمارا ومستثمرين
7 شركات مدرجة في سوق الأسهم
أكثر القطاعات:
الخدمات: 21%
التجارة: 18%
المقاولات: 17%
القطاع الصناعي: 15%
أخرى: 14%
الأعلى في حجم الاستثمارات:
الرياض: 61%
مكة المكرمة: 16%
الشرقية: 15%
المدينة المنورة: 3%
عسير: 1%
الأعلى مستثمرين:
الرياض: 40%
مكة المكرمة: 21%
الشرقية: 17%
المدينة المنورة: 5.5%
عسير: 4%
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