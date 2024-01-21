6% زيادة بشحن البضائع عبر الخطوط الحديدية

(MENAFN
- Al Watan) ارتفعت كمية البضائع المنقولة عبر الخطوط الحديدية بالمملكة 6%، حيث بلغ حجم المعادن والبضائع التي جرى نقلها عبر شبكات الخطوط الحديدية خلال العام الماضي 24.7 مليون طن، ما أسهم في إزاحة أكثر من مليوني رحلة شاحنة عن الطرق السريعة، وتقليل استهلاك الوقود في المملكة بأكثر من 3 ملايين برميل، وخفض معدلات الانبعاثات الكربونية والضارة.
وأوضح تقرير للخطوط الحديدية السعودية (سار) أن عدد الركاب تجاوز 11.2 مليون راكب عبر شبكات الشرق والشمال وقطار الحرمين السريع وقطار المشاعر المقدسة خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 55% مقارنةً بعام 2022.
وأشار التقرير إلى ارتفاع أعداد رحلات قطارات الركاب على شبكات ((سار)) خلال 2023 بـ25% مقارنة بعام 2022، حيث وصل إجمالي عدد الرحلات إلى أكثر من 32 ألف رحلة.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لـ((سار))، الدكتور بشار بن خالد المالك، أن النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة في 2023 تعكس الدعم الكبير غير المحدود من القيادة الرشيدة، وتؤكد التزام الشركة بالعمل بوتيرة تصاعدية مدروسة تتوافق مع أهدافها الإستراتيجية، حيث جاءت هذه الأرقام التاريخية والنجاحات الاستثنائية ثمرة للتخطيط الإستراتيجي الفعّال، وتبني أحدث التقنيات في قطاع النقل بالخطوط الحديدية، وبناء الشراكات المستدامة مع شركاء النجاح من القطاعين الحكومي والخاص، ما أسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة، وزيادة الكفاءة التشغيلية.
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