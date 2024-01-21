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6% زيادة بشحن البضائع عبر الخطوط الحديدية

1/21/2024 11:16:43 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت كمية البضائع المنقولة عبر الخطوط الحديدية بالمملكة 6%، حيث بلغ حجم المعادن والبضائع التي جرى نقلها عبر شبكات الخطوط الحديدية خلال العام الماضي 24.7 مليون طن، ما أسهم في إزاحة أكثر من مليوني رحلة شاحنة عن الطرق السريعة، وتقليل استهلاك الوقود في المملكة بأكثر من 3 ملايين برميل، وخفض معدلات الانبعاثات الكربونية والضارة.
وأوضح تقرير للخطوط الحديدية السعودية (سار) أن عدد الركاب تجاوز 11.2 مليون راكب عبر شبكات الشرق والشمال وقطار الحرمين السريع وقطار المشاعر المقدسة خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 55% مقارنةً بعام 2022.
وأشار التقرير إلى ارتفاع أعداد رحلات قطارات الركاب على شبكات ((سار)) خلال 2023 بـ25% مقارنة بعام 2022، حيث وصل إجمالي عدد الرحلات إلى أكثر من 32 ألف رحلة.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لـ((سار))، الدكتور بشار بن خالد المالك، أن النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة في 2023 تعكس الدعم الكبير غير المحدود من القيادة الرشيدة، وتؤكد التزام الشركة بالعمل بوتيرة تصاعدية مدروسة تتوافق مع أهدافها الإستراتيجية، حيث جاءت هذه الأرقام التاريخية والنجاحات الاستثنائية ثمرة للتخطيط الإستراتيجي الفعّال، وتبني أحدث التقنيات في قطاع النقل بالخطوط الحديدية، وبناء الشراكات المستدامة مع شركاء النجاح من القطاعين الحكومي والخاص، ما أسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة، وزيادة الكفاءة التشغيلية.

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