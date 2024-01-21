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تداول يغلق متجاوزا 12 ألف نقطة

1/21/2024 11:16:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 44.59 نقطة ليقفل عند مستوى 12003.66 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 278 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات إم بي سي، وجمجوم فارما، وتكوين، وسال، وشمس الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسمنت الرياض، والحفر العربية، ورعاية، ومجموعة صافولا، والصقر للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 3.23%.
فيما كانت أسهم شركات شمس، وأنعام القابضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سال، وجمجوم فارما، وأرامكو السعودية، ومعادن، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 192.84 نقطة ليقفل عند مستوى 24809.90 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم.

MENAFN21012024000089011017ID1107749012

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