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السائح يحتاج سطحة

1/21/2024 11:16:43 PM
(MENAFN- Al Watan) سيدة زارت الرياض أخيرا في رحلة علاجية، واستأجرت سيارة من إحدى شركات التأجير. وعلى الرغم من أن السيارة جديدة، فإنها تعطلت في اليوم التالي. وعند حديثها مع خدمة العملاء لشركة تأجير السيارات، أشاروا عليها بأن تنتظر بدلا عن منحها سيارة بديلة على الرغم من أن السيارة مؤمنة ومدفوعة بالكامل. ثم جاء عامل صيانة الشركة، وشغل السيارة، ثم أخبرها بأنه تم إغلاق نظام السيارة الإلكتروني من طرف الشركة، وهذا إجراء يستخدم أحيانا لمنع تهرب العميل من الدفع. ولأنها لم تنتفع بالسيارة 24 ساعة! اتصلت بخدمة عملاء الشركة في محاولة لتعويضها عن ذلك اليوم الذي لم تستخدم فيه السيارة، لكنها لم تجد التجاوب الذي كانت تتوقعه، وأخبروها بأنهم سيرفعون بريدا للمشرف دون إعطائها موعدا للتعويض خلال مدة إقامتها في الرياض. ولما لم يناسبها هذا الرد، اتصلت على رقم البلاغات في الهيئة العامة للنقل، وهنا كانت المفاجأة، إذ أبلغها الموظف بأنه كان عليها استئجار ((سطحة))، ونقل السيارة المعطلة لمكتب التأجير، ثم تزويد المكتب بفاتورة السطحة لدفعها!! أخبرته بأنها مسافرة منفردة، ولا يمكنها استئجار سطحة ولا ملاحقة السطحة والسيارة، فأبلغها الموظف بوضوح بأن هذا هو النظام!
هل يعقل أن نظاما كهذا ما زال معمولا به؟ أجزم أن هذا النظام ربما وضع قبل السماح للسيدات بالقيادة، وقبل انفتاح البلاد على المشاريع السياحية الحالية.
ثم لنتصور سائحا أجنبيا يتعرض لموقف كهذا، وبدلا من خدمته بشكل لائق يطلب منه البحث عن ((سطحة))، وقضاء جزء من رحلته في ملاحقة السطحات ومكاتب تأجير السيارات!
كما أن هذا المستوى من خدمة العملاء من السلسلة القيمة كافة، بدءا من الشركة وانتهاء بالهيئة العامة للنقل، غير معقول وغير مقبول. نحن ما زلنا غير قادرين على إجبار الشركات في أسواقنا على تقديم خدمات تحقق جودة الحياة اللازمة للمواطن والمقيم والسائح. ثم كيف يتصور، حضاريا وأمنيا، أن تطلب فاتورة ورقية من عامل السطحة وتقدمها لشركة التأجير؟ّ! لماذا تجبر هذه السيدة على لعب دور الوسيط بين الشركة وصاحب السطحة؟!
أعتقد أنه لا بد أن يفرض على شركات التأجير خدمات عملاء ترتقي بمستوى مستهدفات الرؤية الوطنية 2030، بالإضافة إلى ضرورة فرض مخالفات على الشركات التي لا تقدم خدمات جيدة، وإجبارها على تعويض المتضرر.
كما أتصور أنه يترتب على وزارة السياحة أن تشارك في الرقابة على الخدمات السياحية، بما في ذلك تأجير السيارات، فموقف سيئ كهذا قد يتعرض له السياح سيكون له أكبر الأثر في تراجع أعمال عديدة تحاول الوزارة إنجازها.

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