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عندما تصنع الفرضية النتيجة

1/21/2024 11:16:43 PM
(MENAFN- Al Watan) يحدث كثيرا أن يؤثر التوقع الذي يعتقده الشخص في سلوكه، ما يجعل الشخص يلوي أعناق الحقائق حتى توافق توقعه، وهو يُفعل ذلك في كثير من الأحيان على نحو غير مقصود. وبسبب هذه الظاهرة خُلقت خرافات مثل ما يسمى ((الجذب)) وغيرها، وكذلك شُوهت دراسات، وشُوشت أبحاث كثيرة، خصوصا في العلوم الاجتماعية، ويظهر أثر هذه الظاهرة على نحو جلي مع أن فيلسوف العلوم ((كارل بوبر)) يعتقد أن التشويه هذا طال حتى بعض العلوم الطبيعية مثل البيولوجيا.
ومن التجارب الشهيرة بهذا الخصوص اختيار باحثين عشوائيا مجموعة من الطلاب، وأبلغوا المعلمين أن هؤلاء الطلاب يمتلكون قدرات معرفية كبيرة، وأجريت اختبارات بعد ثمانية أشهر لهؤلاء الطلاب، وأظهرت النتائج تفوقًا كبيرًا لهذه المجموعة!
أيضا تجربة عالم النفس روبرت روزنتال - الذي درس هذه الظاهرة أكثر من خمسين عاما - على طلابه، حيث كلفهم بإجراء اختبارات على مجموعتين من الفئران، وأخبرهم أن المجموعة الأولى هي لسلالة فائقة الذكاء والمجموعة الثانية لفئران عادية، بينما في الحقيقة كانت المجموعتان لفئران عادية، ولكن أظهرت نتائج الاختبارات تفوقًا كبيرًا للمجموعة الأولى!
والحقيقة أن التجربتين تأثرتا باعتقاد القائمين عليهما، فارتكبوا أخطاء في التجربة بعضها دون قصد دفعت النتائج لمطابقة الاعتقاد.
ومن القصص الكثيرة في هذا السياق قصة ((كاسر الإضراب)) في مطلع القرن العشرين، حيث اعتقد الكثير من الناس أن العمال السود هم كاسرو الإضراب، أي الأشخاص الذين يعملون على الرغم من الإضراب، ما أدى إلى نبذهم من قِبل النقابات العمالية، وأدى ذلك إلى عدم قدرة العمال السود على العثور على وظائف موثوقة، ما أدى إلى لجوء الكثير منهم إلى كسر الإضراب من أجل الحصول على وظيفة.
مصاديق هذه الظاهرة كثيرة جدا، حتى أن الفرد عندما يتأمل في كثير من النتائج في الحياة اليومية حوله يجد مصاديق لهذه الظاهرة، بل يجدها أحيانا في أعمال لباحثين وعلماء، فمثلًا المستشرق ((كارا دي فو))، وهو مثل جُل المستشرقين يعتنق السردية الكلاسيكية لقصة الفكر العربي الإسلامي، يقسم تاريخ الفكر إلى حقبتين: حقبة العصر الذهبي التي خلقها المعتزلة والترجمة العباسية، وحقبة الانحطاط التي خلقها كتاب الإمام الغزالي ((تهافت الفلاسفة)) والغزو المغولي.
فعندما اطلع ((كارا دي فو)) على عمل نصير الدين الطوسي (أي بعد الغزالي بأكثر من قرن ونصف القرن)، علق على الفصل الحادي عشر من كتاب ((التذكرة في الهيئة)) قائلا: ((قد يكون الفصل، الذي سنعرض ترجمته، كافيًا لأن يشعر الناس بضعف العلوم الإسلامية وفقرها حتى حين أرادت أن تكون أصيلةً)). وأكمل: ((..وأهمية هذا الفصل ليست بالقصوى، ولكنه جدير بأن يُقرأ من باب التندر فقط)).
اليوم يعتبر المختصون تراث الطوسي وهذا الكتاب، بل هذا الفصل بالذات، من أهم وأثمن ما كُتب في تلك القرون، وأصبح تعليق ((كارا دي فو)) هو الأجدر بالتندر، بل والعبرة.
وقد يكون السبب نفسه هو ما جعل كثيرا من الإنجازات العلمية، ومن علماء ذاك العصر مثل ابن النفيس، صاحب أكثر الكتب الطبية أهمية في العصور الوسطى، يبقى مجهولًا، ولم يعره أحد أي انتباه إلى عصر قريب، ((فهو عربي يصنف من أبناء عصر الانحطاط)).
ودراسات المستشرقين لتاريخ الفكر العربي الإسلامي غاصة بالأمثلة على ظاهرة التوقعات التي تحقق نفسها، لذلك أصبحت الحاجة ملحة لدراسة تاريخ الفكر العربي الإسلامي خارج الإطار الفكري الاستشراقي السائد -للأسف- إلى اليوم.

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