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هل يريدون نجاح الإعلام

1/21/2024 11:16:43 PM
(MENAFN- Al Watan) هناك سؤال يطرح كثيرًا.. لماذا لم يتطور الإعلام بالمستوى نفسه نسبيًا مقارنة ببقية القطاعات؟، لكن ما رأيكم لو غيرنا السؤال إلى.. هل الجميع يريدون نجاح الإعلام؟، أو بشكل أدق.. هل الجميع يريدون نجاح الإعلام الاحترافي المتزن؟.
قبل أن ندخل في معمعة الإعلام التقليدي والإعلام الحديث، وتطور الأدوات الإعلامية والخطاب الإعلامي، وهذه الموضوعات التي أشبعناها طرحًا ونقاشًا، نود الإشارة إلى أن هذه الموضوعات رغم أهميتها، وهي أحد الأسس لما يعانيه الإعلام حاليًا، لكن نقاشنا في هذا المقال عن نقطة لم يتحدث عنها بالاستفاضة نفسها، ألا وهي من الفئات الذين لا يحبذون أو من الذين لا يفضلون أو حتى من الذين لا يريدون تغير حال الإعلام الحالي، الذي يعاني من ضعف كما يرى الكثيرون!.
هل الجميع هم أصدقاء أو مشجعين لوزارة الإعلام والإعلام التقليدي أو حتى الحديث؟!، هناك فئات شبه مستفيدة من بقاء الإعلام بهذا الشكل!، على سبيل المثال، بعض متسلقي ما يسمى السوشل ميديا أو التواصل الاجتماعي الذين استفادوا من نشر سوالفهم على أنها إعلام، وهي في الحقيقية تجميع سوالف دون مصداقية أو موضوعية أو احترافية، لكن بما أنها تجلب مشاهدين ومستمعين، والأهم من ذلك تجلب دخلا إعلانيًا محترمًا، تجده يستهزئ بالإعلام التقليدي ويصفه بالتخلف!، ((يريد يقرب النار لقريصته))!.
وأيضًا بعض الإدارات الحكومية لا تتعاون مع الإعلام بل تريد إعلامًا يمدحها، أو تجلب بعض مؤثري التواصل الاجتماعي لنشر أو نفخ أخبارها على أنها إنجازات، وهم يقومون بما هو مطلوب منهم ما دام يستلم أجره!.
وهناك أيضًا بعض الجهات لا تتعاون مع الإعلام من باب واضعين جهازهم القانوني على أهبة الاستعداد ويتلقطون الكلمة من أجل البحث عن مدخل قانوني لرفع القضايا على الإعلاميين من باب ((يا تمدحنا أو نرفع عليك قضية إذا قلت غير ذلك))، حتى لو كان النقد موضوعيًا!، وهناك فئة لا تريد تقدم الإعلام لأنها فئة شعبوية تعتمد على الهياط أو التناقضات، ولا تريد أن يكون هناك إعلام موضوعي، يكون وسطيًا في طرحه للقضايا لأنه سيسحب منهم البساط.
وهناك فئة ذات تعصب معين لمجال أو قضية ما، وتنتعش وتزدهر في الغوغاء والتطرف الإعلامي، ولا تريد الجمهور أن يعي أو يسمع لرأي إعلامي متزن محايد، كمثال بعض متعصبي الرياضة والفرق الكروية في الشبكات الاجتماعية أو المتعصبين لأي قضية كانت، حتى الفاسدين أو بقايا الصحوة والإخوان لا يريدون أن يتطور الإعلام، لكي لا تعرف أجندتهم أو أفكارهم الحقيقة، لأن إعلام التواصل الاجتماعي قد يسهل خداعه وركوب الموجة، لكن الإعلام الاحترافي التقليدي سيصعب عليهم إخفاء تاريخهم و أفكارهم عنه.
ربما لا يوجد وزارة أو مجال تجد له معرقلين كثيرين نسبيًا مثل الإعلام مقارنة ببقية القطاعات!، لأنه مجال يتعلق بكل مناحي الحياة الأخرى، والإعلام أيضًا ليس فقط إظهارا للأحداث والأخبار والحقائق بشكل موضوعي، بل هو أيضًا سلطة رقابية تساعد صانع القرار والناس، ولذلك يطلق عليه السلطة الرابعة، لذلك البعض يتخوف من الإعلام ولا يكون متعاونًا معه، بينما لو كان هناك تساؤل أو تعاون مع جهة أخرى لوجدته مرحبًا ومتعاونًا.
وصراحة الإعلام الموضوعي ليس بعبعًا لمن يؤدي عمله بإتقان وإخلاص، بل على العكس سيكون عاملا مساعدًا له، لكن إذا أراد متملقون أو مطبلون مثل بعض مشاهير التواصل الاجتماعي فهذا ليس إعلامًا!، بل إعلان وهذه خدمة مدفوعة أو سمها ما شئت!، حتى على المستوى العالمي عندما يكون خبرًا مهمًا، الناس تبحث عن مصدر موثوق أو وسيلة إعلامية تقليدية لتأكيد الخبر، ولا أحد يذكر أن المشهور الفلاني هو المصدر، عند الحقائق الناس تبحث عن الموضوعية والأصل، أمًا السوالف فيذهبون لمؤثري التواصل الاجتماعي.
عندما أتى للوزارة وزير الإعلام سلمان الدوسري، تفاءلنا وتفاءل الإعلاميون كثيرًا لأنه ابن المجال وخبير فيه، وهو شخصية متزنة ومحترفة، وكما يعرف القراء فإن أقل شيء في مقالاتي هو إطراء مسؤول، والتي عادة ما تكون نقدًا، لكن من باب الشفافية شخصية الأستاذ سلمان محترمة للغاية، لكن المسؤوليات والتحديات والطموحات كلها كثيرة وكبيرة!.
يقال إن الإعلام والصحافة مهنة المتاعب والمشاكل، فما بالك إذا صرت على رأس هرم وزارته!، نعتقد أن الإعلام يحتاج هوية جديدة تناسب الزمن الحالي، وأيضًا تناسب حجم المملكة وثقلها الدولي ونفوذها، وأيضًا يحتاج إعادة هيبة الإعلام، للأسف بعض المسؤولين في القطاعات يعتقدون أن الإعلاميين مثل مؤثري وسائل التواصل يأتون لكي يعطونهم ما يريدون إعطاءهم، وليس ما يريد الصحفي أو الإعلامي السؤال عنه
أو البحث فيه.
أيضًا التعاون من الجميع، من يريد التعاون مع الإعلام الموضوعي، فحياه الله ومرحبًا، أم أنشر ما أريد نشره أو ((أزعل))!، الإعلامي يبحث عن الحقائق وعما يرضي ضميره المهني، أو بعضهم طالع بموضة نحن نشجع الإعلام، لكن أهم شيء ما يقرب من شغلنا!، أيضًا الإعلامي أو الصحفي يجب ألا يكون الجدار القصير الذي يتم تهديده بين فينة وأخرى برفع قضايا من بعض الجهات القانونية في بعض القطاعات، والذي قد يكون شغلها الشاغل رفع قضايا على الصحفيين والإعلاميين، إذا كلمة أو عبارة ما عجبت المسؤول في ذلك القطاع!، وحتى بعض القضايا تكون معروفة نتيجتها مسبقًا وضعيفة، ولكن من باب اشغلوا الصحفي علشان ما يشغلنا أو حتى يتأدب وما ينشر مستقبلا!.
مختصر القول ليس الجميع سيكون صديق الإعلام والصحفيين، وليس الجميع سيكون متعاونًا لتطور الإعلام كما بقية القطاعات، ولكن نعتقد قوة الإعلام منه وفيه، وهو مرآة المجتمع وهو صوت المجتمع، ولم يطلق عليه عبثًا السلطة الرابعة، بل دليلا على أهميته؛ لأن السلطات الثلاث التي قبله تعد أسسًا للدول.

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