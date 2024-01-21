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الضربات الاستباقية ضد الجماعة الإرهابية

1/21/2024 11:16:43 PM
(MENAFN- Al Watan) منذ تأسيسها في مارس سنة 1928، والمواقف المناهضة لأعمال جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وفكرها كثيرة، غير أن هذه المواقف لم تكن تحمل صبغة حكومية خالصة، حتى جاءت سنة 1948، عندما وقع ((محمود فهمي النقراشي))، في 8 ديسمبر من السنة ذاتها، على الأمر العسكري رقم (63)، والقاضي بحل الجماعة الإرهابية، بعد ثبوت عملها ضد أمن الدولة، وكان الأثر المباشر لهذا القرار، وبعد ما يقارب العشرين يومًا فقط، هو قيام طالب الطب البيطري ((عبد المجيد أحمد حسن))، عضو النظام الخاص للجماعة، باغتيال ((النقراشي باشا))، وذلك في 28 ديسمبر، بأمر مباشر من ((عبد الرحمن السندي))، وفتوى من ((سيد سابق))، وبرر ((حسن)) فعلته تلك على أنها ردة فعل لحل رئيس وزراء المملكة المصرية المغدور جماعة الإخوان المسلمين، وحظرها، وتأميم أموالها وممتلكاتها، وسجن أعضائها، وفصل موظفي الدولة المنتمين للجماعة، وبالرغم من أن ((حسن البنا)) خرج بعد التحقيق معه من قبل السلطات المصرية، وتبرأ من هذا العمل، وقال كلمته الشهيرة، واصفًا من اغتال ((النقراشي)): (بأنهم ليسوا إخوانًا، وليسوا مسلمين)، غير أن الجماعة اعتبرت لاحقًا عملية الاغتيال هذه، من باب الأعمال الفدائية المباركة، وليست اغتيالًا سياسيًا.
ثم جاء حل ثانٍ للجماعة الإرهابية في 29 أكتوبر سنة 1954، وظل قرار الحل هذا ساريًا، إلى ما بعد وفاة ((جمال عبدالناصر)) بقليل، حتى بدأت حكومة ((أنور السادات)) في عملية توظيف الجماعة سياسيًا.
أما قرار الحل الثالث، فكان حينما حاولت الجماعة الإرهابية تسجيل نفسها كجمعية أهلية في مارس سنة 2013، فرفعت دعوى مستعجلة من قبل ((حزب التجمع)) ضد الجماعة، لتصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حكمًا في يوم الاثنين 23 سبتمبر سنة 2013، يقضي بحل جمعية الإخوان المسلمين، وحظر نشاطاتها، ومصادرة ممتلكاتها.
واجهت الجماعة وفي أوقات متفاوتة الأمر ذاته في كل من سوريا والعراق، وهما مع مصر الحكومات الوحيدة التي واجهت الجماعة الإرهابية بإجراءات سياسية وأمنية وقانونية، منذ تأسيسها وحتى مطلع الثمانينات، وكانت طبيعة هذه الإجراءات هو الحد من خطر الجماعة الإرهابية، ومواجهة ما تفتعله من أساليب لمحاولة قلب أنظمة الحكم في البلدان التي تتواجد فيها، ولم تكن أعمالًا استباقية تنهي إمكانية عودة الجماعة من جديد، إذ بمجرد تبدل الأحوال السياسية أو الأمنية، تعود الجماعة كأقوى ما يكون.
على كلٍ، بعد مضي سنوات قليلة من عقد الثمانينات، شعرت الحكومة السعودية بأن ثمة نفسا سياسيا وثوريا، بدأ يظهر في تشكلات الجماعة الإرهابية في السعودية، هذا النفس كان قائمًا في البداية على إخراج مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من إطاره الشرعي، إلى مستوى يشترك فيه مع منهج الخوارج بخصائصه المعروفة، مما جعل الحكومة السعودية، بقيادة المحنك الملك فهد بن عبد العزيز -والذي يدرك عميقًا أهمية موازنة الأمور السياسية والاجتماعية والتنموية- البدء بمواجهة هذا الفكر المتطرف، وسبقه بعدة خطوات، لتجنيب الدولة والمجتمع خطر هذا الفكر المنحرف، وكان لجهود رجلين من رجال الملك فهد، هما المرحوم وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، وأمير منطقة الرياض وقتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أثر بارز وكبير في تفويت الفرصة على هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتخريب الوطن، وإفساد عقول الشباب، الأول مع المخلصين من رجال الأمن، عالجوا الشق الأمني، والثاني وبجهود استثنائية عالج الشق السياسي والفكري والاجتماعي، عبر اللقاءات والحوارات والمجالس المفتوحة، وأعمال كثيرة أخرى، وهذا الجهد بالذات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غير مرصود، وكم أتمنى أن يتصدى لهذا الرصد كعمل وطني، أحد كراسي البحث المعنية؟!
واصلت الحكومة السعودية الجهود، ومحاصرة هذا الفكر الخوارجي الجديد، وتجفيف منابعه بأعمال استباقية؛ لحماية المجتمع وشبابه وشاباته منه، فعملت على سن الأنظمة وإصدار القرارات، ومراقبة مصارف الأموال، والتدقيق في كثير من المناشط الدعوية والخيرية، وكل ذلك كان من منتصف الثمانينيات، في وقت لم يدرك خطر الجماعة الإرهابية أحد، خارج الدول الثلاث آنفة الذكر، والتي كانت جهودها عبارة عن معالجة لأحداث افتعلتها الجماعة الإرهابية.
وكان من أبرز نتائج العمل الاستباقي والنوعي للحكومة السعودية على سبيل المثال، إنشاء (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في يوليو سنة 1993، مما أسهم في تقليم أظافر التطرف، والتأليب على الدولة، واستثارة المجتمع، وقبل ذلك كان من أبرز أعمال هذا العمل الاستباقي النوعي إيقاف العديد من المتطرفين من أفراد الجماعة، وإبعادهم عن التماس مع النشء، وتحويلهم إلى أعمال إدارية، بعيدًا عن الطلاب والطالبات، أو بعيدًا عن الأعمال الرسمية المؤثرة، حتى جاء صيف سنة 1994، لتتخذ الدولة خطوتها الأهم حتى ذلك الحين، في مسيرة حماية المجتمع من شر الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وهو إيقاف بعض رموز الجماعة الإرهابية وربيبتها السرورية، وبعض كوادرهما.
وعندها تنبهت دول الخليج لخطر الجماعة الإرهابية، ولكن لظروف شتى لم يبدأ العمل الجاد في مواجهة نوعية لفكر وتنظيمات الجماعة سوى دولة الإمارات، وكان من بركات حملتها في مطلع سنة 1995، والتي استمرت حتى اليوم في تصاعد نوعي، إيقاف أبرز منظري الجماعة الإرهابية، المدعو حركيًا (محمد أحمد الراشد)، العراقي الذي تم إيقافه في الشارقة، في يناير سنة 1995، لمدة 22 شهرًا، غادر بعدها في نوفمبر سنة 1996 إلى الكويت، ثم إلى جنيف، ثم إلى ماليزيا، قبل أن يعود إلى العراق، ليكمل ما بدأه في كويت السبعينيات، من الاضطلاع بأهم دور يمكن أن يلعبه كادر أو قيادي إخواني اليوم، وهو التنظير والتخطيط للعمل الحركي والسياسي الإسلاموي، والذي أخذ أبعادًا خطيرة وغير مسبوقة، بعد ما يسمى ((بالربيع العربي))، وإني لعلى يقين تام أنه متى ما استقر العراق سياسيًا وأمنيًا، فستكون ((أرض السواد)) هي مكان البعث الجديد لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، أو إحدى الدول الأفريقية غير العربية، المغفول عنها تمامًا من قبل مراكز الأبحاث والدراسات، أعني على مستوى رصد وتحليل نشاطات الجماعة الإرهابية هناك.
واصلت الحكومة السعودية جهدها النوعي الاستباقي بشكل أكثر تركيز ودقة، بعد أحداث 11/9، وتعاظمت قناعة المسؤولين في المملكة المتولدة من الثمانينيات، بأن مواجهة التطرف والإرهاب لا يمكن أن تتم بالوسائل الأمنية التقليدية بمفردها، ولكنها تتطلب وسائل أخرى تكون فيها المواجهة والحرب فكرية، وهو ما كان.
أما ما حدث بعد سنة 2015، وبالأخص في سنة 2017، وما بعدها فهو ملحمة سعودية، قادها أمير الحلم السعودي محمد بن سلمان، استلهامًا من زمن سلمان بن عبد العزيز، سيقف أمامها التاريخ طويلًا، وسيحسب لرجال الأمن أولًا، ثم لقطاع من العلماء والمفكرين والمثقفين والوطنيين الشرفاء، أنهم كانوا عند حسن اليقين لا الظن، بأدائهم المشرف لدرء خطر التطرف والإرهاب، وتنظيماتهما.

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