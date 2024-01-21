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إطالة الحرب: تناغم بين إسرائيل وإيران

1/21/2024 11:16:43 PM
(MENAFN- Al Watan) في الأيام الستة الأولى بعد المئة من الحرب على غزّة تكشّفت ما سمّيت الخطة أو ((الرؤية)) الأمريكية لما بعد هذه الحرب، ومعها بل قبلها أصبح ((اليوم التالي)) موعدًا ممقوتًا لأن الولايات المتحدة والدول الغربية الداعمة لإسرائيل قفزت إلى هذا اليوم من دون أن تعرف متى يحلّ، متجاوزة الأيام التي تسبقه وكأن ما فيها من مآسٍ إنسانية ومن تقتيل وتدمير ليس مهمًا، أو لأنه جلب لإسرائيل إدانة تفوق أي إدانة لـ ((حماس)).
ومع ((الرؤية)) وبعدها ظلّت واشنطن عاجزة تمامًا عن التلفّظ بـ ((وقف إطلاق النار))، وقادرة دائمًا على تأكيد دعمها المطلق لإسرائيل سواء بالنسبة إلى ((الأهداف))، أو بما هو أهم، أي شحنات الأسلحة والذخائر والمعلومات الاستخبارية. بدت متحمسة جدًا لما تعتبرها ((رؤية)) منطقية لـ ((تسوية إقليمية)) للأزمة التي نجمت عن كارثة غزّة: سلام إقليمي مقابل دولة فلسطينية.
ذهب وزير الخارجية أنطوني بلينكن إلى حدّ مطالبة إسرائيل بما يعلم أنه مستحيل، إذ دعاها إلى ((مساعدة السلطة الفلسطينية بدلًا من معارضتها))، بالأحرى بدلًا من تهميشها والعمل الدائم على إضعافها. كان ذلك أشبه بالإفصاح عن ضيق وغضب مكتومين من سلبية ((الحليف الإسرائيلي)) حيال اقتراحات الإدارة الأمريكية وجهودها الدبلوماسية، على الرغم من أنها مكرّسة كليًّا لحمايته.
أصبح معروفًا أن مكالمة 23122023 الهاتفية، التي انتهت بإغلاق جو بايدن الخط المفتوح مع بنيامين نتنياهو، تناولت خصوصًا دور السلطة الفلسطينية والتوجّه نحو تطبيق ((حلّ الدولتين)) في إطار حل شامل. بعد ثلاثة أسابيع، وبعد انتهاء مهمة بلينكن إلى لا شيء، جهر نتانياهو بأنه أبلغ واشنطن معارضته إقامة دولة فلسطينية، وأن إسرائيل لا ترى ((ضمانًا لأمنها)) إلا بالسيطرة على كل المنطقة الواقعة غربي الأردن (بما يشمل الضفة الغربية)، وعاد كذلك إلى الحديث عن السيطرة على محور صلاح الدين (فيلادلفيا) الواقع عند تقاطع حدود مصر وفلسطين وإسرائيل.
لم يعنِ ذلك سوى أن نتنياهو نسف عمليًا ((التسوية الإقليمية))، لكنه تلقّى في اليوم التالي اتصالًا بعد انقطاع من بايدن، ولم يكن أقل توترًا من اتصالات سابقة. وإذا بالرئيس الأمريكي يصرّح بعدئذٍ بأن ((الدولة الفلسطينية ممكنة بوجود نتنياهو في السلطة))، وإذ تجاهل الحديث عن ضرورة وقف الاستيطان فإنه أشار إلى ((أنماط عدّة)) قد تُطرح لهذه الدولة و((هناك دول كثيرة أعضاء في الأمم المتحدة ليست لها جيوش وتخضع لقيود خاصة)) كما قال. هذا يعيد التسوية عمليًا إلى صيغة ((صفقة القرن))، كما تلاحظ مصادر فلسطينية، التي لم تُقصِ تمامًا إمكان وجود ((دولة)) لكنها تصوّرتها ((بلا سيادة)) ورسمت خريطتها على شكل كيانات ومعازل مقطّعة ولا اتصال جغرافيًا في ما بينها.
مع ذلك، هبّ الطيف السياسي بأكمله إلى إعلان ((رفض الدولة الفلسطينية)) فكرةً وخيارًا، بداعي أنها ستكون ((مكافأةً للإرهاب))، فيما خرج العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي عن أي تحفظات بانتقاد إسرائيل خصوصًا لأنها تعوّق إمكان الموافقة على المساعدات المقترحة لها. وهكذا خلص معظم وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن هناك ((معضلة)) غير مسبوقة بين واشنطن وإسرائيل، ما لم يمنع بعض منها من انتقاد عدم واقعية ((رؤية)) الإدارة، أو السخرية من ((حلٍّ فاشل)) يطرحه بلينكن لأنه يطلب ((تنازلات)) من إسرائيل فيما هي تخوض حربًا ضد ((حماس))، أو حتى التساؤل عن مدى ضمان إدارة بايدن التزامات الجانب العربي في الخطط المقترحة. في المقابل لم يفتْ بعض آخر أن يسجّل تشكيكًا عربيًا في مدى التزام هذه الإدارة تعهداتها وفي قدرتها على التأثير في المواقف الإسرائيلية بعدما تفاخر نتانياهو بأنه ((قادرٌ على أن يقول لا، حتى لأفضل الأصدقاء)).
يُشار هنا إلى أن التصوّر الذي تتداوله مراجع وصحف أمريكية وعبرية للصفقة يشمل هذه النقاط: إيجاد صيغة لوقف إطلاق النار في غزة، ولصفقة كبيرة لإطلاق محتجزين وأسرى، وتوسيع التطبيع بين إسرائيل ودول عربية، وتغيير سلطة ((حماس)) في غزة، والتزامًا إسرائيليًا بقيام دولة فلسطينية. لكن حال الفوضى والانقسام في مجلس الحرب، كما بين أركان الجيش وحكومة اليمين المتطرف، أدّت إلى تجاهل مسألتي التطبيع ودمج إسرائيل في إقليم الشرق الأوسط بعد ربطهما بوقف إطلاق النار، فالغالبية في إسرائيل لا تزال متمسّكة باستمرار الحرب وإنهاء حكم ((حماس)) وإعادة المحتجزين بالقوة ومن دون صفقة تبادل، على الرغم من أن العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين في إسرائيل كما في واشنطن باتوا موقنين أن هذه الأهداف لن تتحقق بالطريقة والعقلية المتّبعتين منذ 7 أكتوبر. كل ذلك يشي باعتراف إسرائيلي ضمني بالفشل في غزة وبرفض علني لنتائجه، ما يترك خيارًا واحدًا هو مواصلة الحرب وتحمّل تكاليفها. فالأخطر في هذا الخيار هو الذهاب إلى حرب بلا نهاية، أما الأهم فهو إصرار الأحزاب المتطرفة على أن هناك فرصة للخلاص من الوجود الفلسطيني بتطبيق التطهير العرقي.
فيما اشتعل هذا السجال الأمريكي- الإسرائيلي يجري التعامل مع التوسّع الفعلي للحرب كما لو أنه غير حاصل، على الرغم من أن إيران تدفع بالتوتر إلى أقصاه في البحر الأحمر وحتى في جبهة جنوب لبنان، وتستمر بالتلويح بتصعيد في العراق وسوريا إلى حدّ استعراض قدراتها الصاروخية بشكل مباشر، بل ذهبت إلى استفزاز باكستان (الواقعة في أقصى ((الشرق الأوسط الكبير))) التي ردّت عليها بضربة مقابل ضربة. لكن الصين وروسيا تولّتا بطريقتيها زجر ((الحليف الإيراني)) وإجباره على التهدئة سريعًا لأنه تسرّع بالعبث في مجال حيوي قريب منهما، وأخطأ بحرف التركيز عن التورّط الأمريكي في الحرب على غزّة. لم يعنِ ذلك أن بكين وموسكو تعارضان التدخّل الإيراني في الصراع الدائر في الشرق الأوسط، بل تريدان أن تواصل إيران اختبار الولايات المتحدة ودفعها إلى فشل إستراتيجي باتت إسرائيل تساهم فيه متعمّدة أو مهووسةً بأهدافها الانتقامية.
تراقب الصين وروسيا الارتباك الأمريكي في إسرائيل (كما في أوكرانيا) وتحسبان ما يوفّره من مكاسب لهما، أما إيران فتعتبر أن كل ما يحصل منذ ((طوفان الأقصى)) هو نتيجة تفعيلها ((محور المقاومة)) وتوظيفها لميليشياتها، وبالتالي فمن الطبيعي أن تحصد ثمار استراتيجيتها. ربما راهنت طهران في وقتٍ ما على استمالة الجانب العربي إلى محورها طالما أن الأمر يتعلّق بغزّة وفلسطين لكن الانخراط العربي في الخطط الأمريكية خيّب توقّعاتها. لذلك بقيت إسرائيل الطرف الوحيد المتناغم مع ((الأهداف)) الإيرانية، تحديدًا المتطرّفين في حكومتها ليس فقط بتبنّيهم التمرّد على أمريكا وتجاهلهم الجرائم التي قلبت الرأي العام العالمي ضدّهم، بل بإصرارهم على إطالة حرب يظنون أنهم سينتصرون فيها في نهاية المطاف لكن سيبقون عالقين في غزّة.
* ينشر بالتزامن مع موقع ((النهار العربي))

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