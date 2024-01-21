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غياب سوق لبيع وشراء الطيور بنجران

1/21/2024 11:16:43 PM
(MENAFN- Al Watan) تفتقد نجران وجود سوق مخصص لبيع الطيور بأنواعها، إذ يجتمع المهتمون باقتناء الطيور صباح كل يوم سبت على جانبي طريق الملك عبد الله في مساحة ترابية، بينما يطالب الهواة والمهتمون بتربية الطيور إلى إنشاء سوق مخصص لبيع وشراء الطيور باعتباره مصدرا لتحسين الدخل المادي لكثير من الأسر والشباب ومكان ترفيهي للأطفال.
من جانبها، أوضحت أمانة نجران لـ ((الوطن)) أنه تم طرح فرصة استثمارية لإنشاء سوق مخصص لبيع وشراء الطيور.
تبادل المعرفة
يقول حمد صالح إن وجود سوق لبيع وشراء الطيور أمر ضروري ليسهم في تعزيز تبادل المعرفة بين مربي الطيور، ويعتبر السوق مكانًا لتعزيز التوعية بشأن رعاية الطيور والحفاظ على البيئة المحيطة وإتاحة الفرصة للهواة والزوار لتبادل المعلومات حول أفضل السلوكيات في تربية الطيور.
مصدر دخل
يضيف تركي اليامي أن بيع وشراء الطيور يعتبر مصدرا لتحسين الدخل المادي للكثير من الأسر والشباب العاطلين عن العمل، حيث يعزز وجود السوق فرص العمل للأفراد من خلال بيع الطيور للحصول على دخل إضافي، ويمكن للعائلات أيضًا الاستفادة لتوسيع مصادر دخلهم، يعتبر سوق بيع وشراء الطيور محفزًا هامًا في تعزيز الدخل المادي وتوفير فرص العمل للأسر والشباب العاطلين عن العمل.
أضرار صحية
يذكر عبد الله آل منصور أن موقع السوق مساحة ترابية على جانب طريق الملك عبد الله، مما يسهم ذلك في انتشار الغبار، وقد يلحق أضرارا صحية خصوصا لمرضى الحساسية والربو، ويجب أن يتوفر سوق مجهز بمحلات بيع الطيور وسفلتة ودورات المياه حتى تخدم مرتادي السوق.
مكان ترفيهي
يقول علي بالحارث يمكن أن يكون السوق مكانًا ترفيهيًا للأطفال، حيث يمكنهم مشاهدة الطيور الملونة والاستمتاع بتجربة فريدة، واكتسابهم معرفة أكبر حول حياة الطيور وأهمية الاهتمام بها يشجع هذا التفاعل على تعزيز حب الطبيعة والطيور بين الأطفال.

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