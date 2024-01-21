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التمويل والتوطين شرطان لتخصيص الطاقة

1/21/2024 11:16:43 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم وزارة الطاقة وضع لائحة تخصيص الطاقة، تُلزم فيها طالب التخصيص بتقديم اسم النشاط ونطاقه، والقطاع محل استهلاك الطاقة، وموقعه الجغرافي، ونوع الطاقة المطلوبة وكميتها، والمدة المطلوبة للخدمة، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى للنشاط والملاءة المالية وخطة تمويل النشاط، والنموذج المالي للنشاط، فضلا عن تفصيل مراحل تنفيذ النشاط، يوضح تاريخ البدء، وتاريخ الانتهاء المتوقع إن وجد، متضمنا خطة تفصيلية للتوطين.
دراسة الطلب
وأكدت الوزارة على طالب التخصيص تقديم أي بيانات أو مستندات تعدها الوزارة لازمة لدراسة طلب التخصيص وتقييمه، وذلك في غضون 10 أيام عمل من تاريخ إشعاره بحالة الطلب. وعند مضي هذه المدة دون تصحيح الطلب أو تقديم المتطلبات، يُعدّ طلبه ملغيا، ويجب عليه عند رغبته في طلب التخصيص تقديم طلب جديد. كما منحت الوزارة مهلة إضافية لطالب التخصيص لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم مبررات التأخير، والبيانات أو المستندات البديلة المتوافرة.
كفاءة استخدام
جاء ذلك في مشروع الوزارة الذي طرحته للعموم عبر منصة ((استطلاع))، بهدف تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في المجالات المنصوص عليها بنظام إمدادات الطاقة؛ لتحقيق الاستخدامات المثلى للطاقة، والإسهام في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه، وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الإستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
شروط وأحكام:
- نطاق عمل النشاط وتطبيقاته والمنتجات الناشئة عنه.
- كفاءة التقنيات المستخدمة.
- نسب توطين الإنفاق.
- نسب توطين القوى العاملة.
- الجدول الزمني.
- أي شرط أو حكم آخر يحقق معيارًا أو أكثر من معايير التخصيص المعتمدة من اللجنة.

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