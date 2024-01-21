القصيم الأكثر في مواقع التخييم

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- Al Watan) حدد دليل التخييم الصادر عن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، 3 أشهر كأقصى مدة مسموحة للتخييم فيها، ولا يمكن حجز أكثر من موقع في نفس التاريخ، وتحديد نحو 8 مناطق في السعودية فقط للتخييم، وهي: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف والباحة.
وتصدرت منطقة القصيم مواقع التخييم وعدد الخيام بـ12 موقعا تضم 6000 خيمة، تلتها الرياض بـ11 موقعا و1500 خيمة. تفاصيل ص6
ويعمل المركز على توفير بيئات خضراء جاذبة للزوار ومناسبة للتخييم والكرفانات، موضحًا أن التخييم هو نشاط ترفيهي يتضمن الإقامة في الهواء الطلق لفترة محددة من الوقت، بهدف الاستمتاع بالطبيعة، والتخلص من ضغوط الحياة اليومية، كما يتيح للمشاركين فرصة التعلم والتدرب على مهارات جديدة.
مواقع وعدد الخيام
القصيم
12
6000
الرياض
11
1500
حائل
9
2100
الشرقية
7
2200
مكة المكرمة
5
500
المدينة المنورة
3
250
الباحة
3
400
الجوف
1
700
مواقع التخييم في منطقة الرياض
متنزه حريملاء الوطني
متنزه سعد الوطني
نفوذ سعد
متنزه ثادق الوطني
متنزه الغاط الوطني
متنزه الصلابيخ الوطني
متنزه جبلة الوطني
متنزه أبا سمري الوطني
متنزه الزلفي الوطني
متنزه وراط الوطني
نفوذ شقراء البري
مواقع التخييم في القصيم
متنزه القصيم الوطني
متنزه الغضا
متنزه عنيزة الوطني
متنزه طخفة الوطني
متنزه سد المطلاع الوطني
متنزه المانعية الوطني
متنزه الأسياف الوطني
متنزه البدائع الوطني
متنزه الأسياح الوطني
متنزه صلاصل الوطني
متنزه المستوي الوطني
متنزه القشيع الوطني
مواقع في المنطقة الشرقية
متنزه بحيرة العيون
متنزه بحيرة الصفراء
مخيمات الجبيل بالفاضلي
متنزه حفر الباطن
متنزه النعيرية الوطني
متنزه الخفجي الوطني
متنزه نقرة الصيد
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