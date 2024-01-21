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حسابات معقدة لمرافقة العنابي

1/21/2024 11:16:43 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي يطمح فيه منتخب قطر إلى حصد العلامة الكاملة في دور المجموعات عندما يواجه منتخب الصين على ملعب إستاد خليفة الدولي، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى في كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، تتنافس 3 منتخبات من أجل خطف وصافة المجموعة، وبلوغ ثمن نهائي البطولة القارية، بعدما حسم العنابي الصدارة والبطاقة الأولى لمصلحته. فبالإضافة إلى مواجهة قطر والصين، يتقابل في التوقيت نفسه على ملعب إستاد جاسم بن حمد منتخبا طاجيكستان ولبنان، ويأمل كل من الثلاثي لبنان والصين وطاجيكستان حسم البطاقة الثانية

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