حسابات معقدة لمرافقة العنابي
التاريخ
1/21/2024 11:16:43 PM
(MENAFN
- Al Watan) في الوقت الذي يطمح فيه منتخب قطر إلى حصد العلامة الكاملة في دور المجموعات عندما يواجه منتخب الصين على ملعب إستاد خليفة الدولي، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى في كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، تتنافس 3 منتخبات من أجل خطف وصافة المجموعة، وبلوغ ثمن نهائي البطولة القارية، بعدما حسم العنابي الصدارة والبطاقة الأولى لمصلحته. فبالإضافة إلى مواجهة قطر والصين، يتقابل في التوقيت نفسه على ملعب إستاد جاسم بن حمد منتخبا طاجيكستان ولبنان، ويأمل كل من الثلاثي لبنان والصين وطاجيكستان حسم البطاقة الثانية
MENAFN21012024000089011017ID1107749003
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.