العدالة أمام تألق القادسية

(MENAFN
- Al Watan) يتطلع القادسية إلى الابتعاد أكثر في صدارة دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، وإيقاف أحد مطارديه، حينما يحل ضيفا ثقيلا على العدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في افتتاح الجولة الـ18 والدور الثاني للدوري.
ويتصدر القادسية الترتيب برصيد 40 نقطة، بينما يحل العدالة في المركز الخامس برصيد 29 نقطة.
وعلى ملعب نادي الباطن، يلتقي القيصومة الـ16 بـ12 نقطة فريق النجمة الـ11 برصيد 22 نقطة، ويستضيف أحد الـ12 برصيد 22 نقطة نظيره هجر الـ15 برصيد 14 نقطة.
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