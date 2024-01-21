الإنتر للمحافظة على اللقب ونابولي لاستعادته

الإنتر للمحافظة على اللقب ونابولي لاستعادته
التاريخ
1/21/2024 11:16:42 PM
(MENAFN
- Al Watan) يطمح إنتر ميلان إلى المحافظة على لقبه الذي توج به الموسم الماضي، حينما يواجه، اليوم، نابولي الساعي إلى استعادة اللقب الغائب عنه منذ 2014، في نهائي كأس السوبر الإيطالي، الذي تستضيفه المملكة للمرة الرابعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض. وكان إنتر بلغ النهائي عقب تجاوزه محطة لاتسيو في نصف النهائي بتغلبه عليه 3/صفر، فيما حجز نابولي مقعده في النهائي بتغلبه على فيورنتينا بذات النتيجة. ويأمل إنتر ميلان في التتويج باللقب الثامن والثاني على التوالي، فيما يريد نابولي الظفر باللقب الثالث له في
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