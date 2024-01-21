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الإنتر للمحافظة على اللقب ونابولي لاستعادته

1/21/2024 11:16:42 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح إنتر ميلان إلى المحافظة على لقبه الذي توج به الموسم الماضي، حينما يواجه، اليوم، نابولي الساعي إلى استعادة اللقب الغائب عنه منذ 2014، في نهائي كأس السوبر الإيطالي، الذي تستضيفه المملكة للمرة الرابعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض. وكان إنتر بلغ النهائي عقب تجاوزه محطة لاتسيو في نصف النهائي بتغلبه عليه 3/صفر، فيما حجز نابولي مقعده في النهائي بتغلبه على فيورنتينا بذات النتيجة. ويأمل إنتر ميلان في التتويج باللقب الثامن والثاني على التوالي، فيما يريد نابولي الظفر باللقب الثالث له في

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