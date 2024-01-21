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الهلال ينقل ديلجادو للاتحاد

1/21/2024 11:16:42 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر عن تحرك الهلال لحسم صفقة أجنبية جديدة بعد تعاقده مع الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن إدارة النادي لن تكتفي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بصفقة لودي، وتجهز للتعاقد مع لاعب أجنبي آخر، إلا أن الصفقة تتوقف على حسم مصير البرازيلي ميشيل ديلجادو، الذي بات قريبا من الانتقال إلى الاتحاد بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. ميدانيا، يخوض الزعيم بعد غد ثاني مبارياته الودية خلال فترة التوقف الحالية، حينما يواجه الأهلي البحريني. وكان الزعيم تغلب على الشعلة بثلاثية نظيفة في أولى مبارياته الودية، استعدادًا لاستئناف دوري روشن السعودي للمحترفين.

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