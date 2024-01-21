الهلال ينقل ديلجادو للاتحاد

(MENAFN
- Al Watan) كشفت مصادر عن تحرك الهلال لحسم صفقة أجنبية جديدة بعد تعاقده مع الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن إدارة النادي لن تكتفي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بصفقة لودي، وتجهز للتعاقد مع لاعب أجنبي آخر، إلا أن الصفقة تتوقف على حسم مصير البرازيلي ميشيل ديلجادو، الذي بات قريبا من الانتقال إلى الاتحاد بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. ميدانيا، يخوض الزعيم بعد غد ثاني مبارياته الودية خلال فترة التوقف الحالية، حينما يواجه الأهلي البحريني. وكان الزعيم تغلب على الشعلة بثلاثية نظيفة في أولى مبارياته الودية، استعدادًا لاستئناف دوري روشن السعودي للمحترفين.
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