13 مليونا شرط النصر للتنازل عن الغنام

(MENAFN
- Al Watan) في الوقت الذي لم يتخذ فيه لاعب النصر الإيفواري سيكو فوفانا قراره النهائي بالرحيل عن العالمي، إذ ما زال اللاعب يفاضل بين عرضي الشباب والاتفاق، حددت إدارة النادي شروطها لبيع المتبقي من عقد اللاعب خالد الغنام للاتفاق، وما زالت تنتظر رد نظيرتها في الاتفاق.
13 مليونا
اشترطت إدارة النصر على نظيرتها في الاتفاق حصولها على 13 مليون ريال، إضافة إلى الحصول على خدمات المدافع عبدالله الخطيب، من أجل بيع ما تبقى من عقد اللاعب خالد الغنام للاتفاق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وكان الاتفاق عرض 12 مليون ريال لشراء عقد الغنام من النصر. وأظهر النصر إشارة قوية على رحيل اثنين من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من خلال الأسماء المدونة بقائمته لجولة الصين التي يخوضها خلال فترة توقف دوري روشن الحالية. وأبلغت إدارة النادي جميع اللاعبين باستثناء خالد الغنام وعبدالله مادو، بالتوجه إلى الصين. يذكر أن عقد خالد الغنام ينتهي في يونيو 2025.
حيرة فوفانا
ما زال لاعب النصر، الإيفواري سيكو فوفانا، يفاضل بين الانتقال إلى الشباب أو الاتفاق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولم يتخذ قراره النهائي حتى الآن، لا سيما وأنه يشارك حاليا مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا، المقامة حاليا في كوت ديفوار، وسيتخذ اللاعب قراره النهائي بعد فراغه من المشاركة الدولية.
وكان النجم الإيفواري انتقل للعالمي خلال الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من لانس الفرنسي، بعقد لمدة 3 مواسم.
وخاض 19 مباراة مع فارس نجد، في دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، إضافة إلى مواجهات كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، التي توج بها النصر بداية الموسم.
-النصر طالب الاتفاق بـ13 مليونا والتنازل عن عبدالله الخطيب
-الاتفاق عرض 12 مليونا لشراء المتبقي من عقد الغنام
-الإيفواري سيكو فوفانا حائر بين عرض الشباب والاتفاق
-اللاعب الإيفواري أجل النظر في العروض إلى نهاية أمم أفريقيا
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