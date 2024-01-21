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13 مليونا شرط النصر للتنازل عن الغنام

1/21/2024 11:16:42 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي لم يتخذ فيه لاعب النصر الإيفواري سيكو فوفانا قراره النهائي بالرحيل عن العالمي، إذ ما زال اللاعب يفاضل بين عرضي الشباب والاتفاق، حددت إدارة النادي شروطها لبيع المتبقي من عقد اللاعب خالد الغنام للاتفاق، وما زالت تنتظر رد نظيرتها في الاتفاق.
13 مليونا
اشترطت إدارة النصر على نظيرتها في الاتفاق حصولها على 13 مليون ريال، إضافة إلى الحصول على خدمات المدافع عبدالله الخطيب، من أجل بيع ما تبقى من عقد اللاعب خالد الغنام للاتفاق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وكان الاتفاق عرض 12 مليون ريال لشراء عقد الغنام من النصر. وأظهر النصر إشارة قوية على رحيل اثنين من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من خلال الأسماء المدونة بقائمته لجولة الصين التي يخوضها خلال فترة توقف دوري روشن الحالية. وأبلغت إدارة النادي جميع اللاعبين باستثناء خالد الغنام وعبدالله مادو، بالتوجه إلى الصين. يذكر أن عقد خالد الغنام ينتهي في يونيو 2025.
حيرة فوفانا
ما زال لاعب النصر، الإيفواري سيكو فوفانا، يفاضل بين الانتقال إلى الشباب أو الاتفاق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولم يتخذ قراره النهائي حتى الآن، لا سيما وأنه يشارك حاليا مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا، المقامة حاليا في كوت ديفوار، وسيتخذ اللاعب قراره النهائي بعد فراغه من المشاركة الدولية.
وكان النجم الإيفواري انتقل للعالمي خلال الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من لانس الفرنسي، بعقد لمدة 3 مواسم.
وخاض 19 مباراة مع فارس نجد، في دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، إضافة إلى مواجهات كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، التي توج بها النصر بداية الموسم.
-النصر طالب الاتفاق بـ13 مليونا والتنازل عن عبدالله الخطيب
-الاتفاق عرض 12 مليونا لشراء المتبقي من عقد الغنام
-الإيفواري سيكو فوفانا حائر بين عرض الشباب والاتفاق
-اللاعب الإيفواري أجل النظر في العروض إلى نهاية أمم أفريقيا

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