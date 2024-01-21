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غزة بين ارتفاع القتلى وانخفاض المساعدات ورفض وقف النار

1/21/2024 11:16:42 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل مستوى الموت والدمار والتشريد الناجم عن العدوان الإسرائيلي في غزة إلى درجة غير مسبوقة، يرافق ذلك فقد الأمل بانفراجة لوقف القتال.
وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد القتلى الفلسطينيين ارتفع إلى أكثر من 25 ألف شخص، وبدت الحكومة الإسرائيلية بعيدة عن تحقيق أهدافها المتمثلة في سحق حماس وتحرير أكثر من 100 رهينة.
كما أدى التقدم البطيء وعدد الضحايا الكبير إلى تهديد بإشعال حرب أوسع تشمل الجماعات المدعومة من إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن.
ولم تحقق الولايات المتحدة، التي قدمت الدعم الدبلوماسي والعسكري الأساسي للهجوم، سوى نجاح محدود في إقناع إسرائيل بتبني تكتيكات عسكرية تقلل من تعرض المدنيين للخطر وتسهل إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية. كما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوات الأمريكية والدولية لخطط ما بعد الحرب التي من شأنها أن تشمل الطريق إلى إقامة الدولة الفلسطينية.
اجتياح بري
وأدى الاجتياح البري الذي قام به الاحتلال في شمال غزة إلى تدمير أحياء بأكملها. وتتركز العمليات البرية الآن على مدينة خان يونس الجنوبية ومخيمات اللاجئين المبنية في وسط غزة والتي يعود تاريخها إلى حرب عام 1948 التي أعقبت قيام إسرائيل.
وتواصل إسرائيل شن غاراتها الجوية في جميع أنحاء الأراضي المحاصرة، بما في ذلك المناطق الواقعة في الجنوب، حيث طلبت من المدنيين البحث عن ملجأ. وتجاهل العديد من الفلسطينيين أوامر الإخلاء، قائلين إنه لا يوجد مكان آمن.
ضحايا الصراع
ومنذ بدء الحرب، قُتل 25.105 فلسطينيين في غزة، فيما أصيب 62.681 آخرون، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن حصيلة القتلى تشمل 178 جثة تم نقلها إلى مستشفيات غزة منذ يوم السبت. وأضاف أن 300 شخص آخرين أصيبوا في اليوم الماضي.
وقال القدرة إنه يعتقد أن العدد الإجمالي للضحايا أعلى من ذلك لأن العديد من الضحايا ما زالوا مدفونين تحت أنقاض الضربات الإسرائيلية أو في مناطق لا يستطيع المسعفون الوصول إليها.
وأدت الحرب إلى نزوح نحو 85 % من سكان غزة من منازلهم، واحتشد مئات الآلاف في الملاجئ التي تديرها الأمم المتحدة ومخيمات الخيام في الجزء الجنوبي من القطاع الساحلي الصغير. ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن ربع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعانون من المجاعة، حيث لا يصل إليهم سوى قدر ضئيل من المساعدات الإنسانية بسبب القتال والقيود الإسرائيلية.
انقسام متزايد
وتعهد نتنياهو بمواصلة الهجوم حتى تحقق إسرائيل ((النصر الكامل)) على حماس وتعيد جميع الرهائن المتبقين. ولكن حتى بعض كبار المسؤولين الإسرائيليين بدأوا يعترفون بأن هذه الأهداف قد تكون متنافية.
وقال عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، قائد الجيش السابق غادي آيزنكوت، الأسبوع الماضي إن السبيل الوحيد لتحرير الرهائن المتبقين هو وقف إطلاق النار. وفي انتقاد ضمني لنتنياهو، قال إن الادعاءات التي تقول عكس ذلك هي بمثابة ((أوهام)).
وقالت حماس إنها لن تطلق سراح المزيد من الرهائن حتى تنهي إسرائيل هجومها. ومن المتوقع أيضًا أن تجعل المجموعة أي عمليات إطلاق سراح أخرى مشروطة بتأمين الحرية لآلاف الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.
واستبعدت الحكومة الإسرائيلية ذلك في الوقت الحالي لكنها تواجه ضغوطا متزايدة من عائلات الرهائن الذين يطالبون بتبادل آخر، ومن الإسرائيليين المحبطين بسبب الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر، ومن طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب.
وفي الوقت نفسه، يضغط شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف عليه لتصعيد الهجوم، حيث يدعو البعض إلى الهجرة ((الطوعية)) لمئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة وإعادة إنشاء المستوطنات اليهودية

حرب غزة:
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين لليوم 107 على التوالي إلى 25105 شهداء
وصل عدد الجرحى الفلسطينيين إلى 62681 وكان معظمهم من النساء والأطفال أدت الحرب إلى نزوح نحو %85 من سكان غزة من منازلهم
احتشد مئات الآلاف في الملاجئ والخيام التي تديرها الأمم المتحدة في الجزء الجنوبي
ربع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعانون من المجاعة القتال والقيود الإسرائيلية تضعف المساعدات الإنسانية.

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