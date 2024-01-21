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نيو هامبشاير فرصة هيلي وتحد أكبر لترمب

1/21/2024 11:16:42 PM
(MENAFN- Al Watan) تواجه جهود دونالد ترمب للتقدم نحو ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة التحدي الأكبر الثلاثاء عندما يجري الناخبون في نيو هامبشاير الانتخابات التمهيدية الأولى في البلاد.
ويدخل الرئيس السابق السباق متشجعا بأدائه القياسي في المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا الأسبوع الماضي. لكن نيو هامبشاير لديها تقاليد سياسية أكثر اعتدالا، وقواعد أولية تسمح للناخبين غير المنتمين إلى أي حزب بالمشاركة في السباق، حيث ناضل مرشحو MAGA المدعومون من ترمب هنا في السنوات الأخيرة.
أكثر تنافسية
وتأمل نيكي هيلي الاستفادة من نقاط الضعف لدى ترمب، فالسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة تعد المرشح الوحيد المتبقي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الذي يهدف إلى هزيمة ترمب بشكل مباشر بعد نهاية مخيبة للآمال في ولاية أيوا، حيث استسلم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس فعليًا لولاية نيو هامبشاير، ويركز على الانتخابات التمهيدية بولاية كارولينا الجنوبية في 24 فبراير.
ومن شأن فوز هيلي أن يبشر بمرحلة أكثر تنافسية في الانتخابات التمهيدية التي هيمن عليها ترمب حتى الآن. مع ذلك، فإن فوز ترمب قد يخلق شعورا بالحتمية حول احتمال أن يصبح مرشح الحزب الجمهوري للمرة الثالثة على التوالي.
وهذه عدد من ترقبات يوم الثلاثاء:
ما مدى الإقبال؟
أكثر من أي قضية قد يكون مصير ترمب مرتبطًا أكثر بمن سيحضر للتصويت يوم الثلاثاء، حيث شهدت ولاية أيوا واحدة من أدنى معدلات المشاركة في التاريخ الحديث بالمؤتمرات الحزبية التي جرت الأسبوع الماضي. وعادة ما تكون نسبة المشاركة المنخفضة في الانتخابات لمصلحة المرشح الذي يتمتع بأقوى دعم بين قاعدة الحزب. وفي 2024، هذا هو ترمب.
لكن فريق هيلي يحاول توسيع قاعدة الناخبين في نيو هامبشاير من خلال جذب الجمهوريين المعتدلين الأقل أيديولوجية والمستقلين ذوي الميول اليسارية.
ويسمح قانون نيو هامبشاير للناخبين غير المنتسبين بالمشاركة في مسابقة ترشيح أي من الحزبين، ولا يُسمح للديمقراطيين بالتصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، على الرغم من أن الناخبين أتيحت لهم الفرصة لتغيير تسجيلهم مرة أخرى في أكتوبر.
وتحتاج هيلي إلى إقبال كبير حتى تتاح لها الفرصة، وهذا بالضبط ما يتوقعه مسؤولو الدولة.
وتوقع وزير خارجية نيو هامبشاير، ديفيد إم سكانلان، أن يشارك 322 ألف ناخب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، وهو رقم قياسي. وعلى الجانب الديمقراطي، يتوقع 88 ألفًا فقط، نظرًا لعدم وجود منافسة تقريبًا.
ولهزيمة ترمب، ربما تحتاج هيلي إلى أكثر من مجرد إقبال قياسي مرتفع بشكل عام، فهي تحتاج إلى إخراج الناخبين غير المنتمين لها بأعداد قياسية

ما مدى أهمية القدرة على الانتخاب؟
اعترف القادة الديمقراطيون، علنًا وسرًا، مرارًا وتكرارًا، أنهم يخشون هيلي أكثر بكثير من ترمب في مباراة الانتخابات العامة المرتقبة ضد بايدن.
وأمضت هيلي أشهرًا وهي تقول للناخبين إنها ستكون في وضع أفضل لهزيمة بايدن في نوفمبر لولا فوضى ترمب وثقله السياسي، ولكن لم تساعدها هذه الحجة كثيرًا في ولاية أيوا.
وهي تراهن الآن على أن الناخبين في ولاية نيو هامبشاير المتأرجحة سيضعون قيمة أكبر لجاذبيتها السياسية على المدى الطويل. ويقف سنونو، الحاكم الجمهوري لولاية نيو هامبشاير الذي يتمتع بشعبية كبيرة، إلى جانب هيلي منذ أسابيع، لتذكير الناخبين بسجل ترمب السيئ في الانتخابات الوطنية منذ دخوله البيت

هل يمكن إيقاف ترمب؟
إذا لم يتمكن منافسو ترمب من التغلب عليه في نيو هامبشاير، فقد لا يتمكنون من إيقافه في أي مكان آخر.
لقد أصبحت انتخابات يوم الثلاثاء في الأساس معركة فردية بين ترمب وهيلي، وهو بالضبط ما يطالب به منتقدو ترمب الجمهوريون. وتبدو هيلي قادرة على المنافسة، وتتمتع بدعم الناخبين المعتدلين والمستقلين، وحصلت أيضًا على دعم حاكم ولاية نيو هامبشاير الشهير كريس سونونو. مع ذلك، يظل ترمب هو المفضل.
بينما يصر عدد كبير من الجمهوريين في نيو هامبشاير على أنهم لن يدعموا ترمب أبدًا. ودون انتخابات تمهيدية ديمقراطية تنافسية في الطريق، يمكن للعديد من الناخبين غير المنتمين إلى اليسار أن يقرروا دعم هيلي. لكن هذا لا يغير حقيقة أن الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عادة ما يقررها الجمهوريون، وأن قبضة ترمب على القاعدة تبدو أقوى من أي وقت مضى.

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