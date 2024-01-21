نيو هامبشاير فرصة هيلي وتحد أكبر لترمب

(MENAFN
- Al Watan) تواجه جهود دونالد ترمب للتقدم نحو ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة التحدي الأكبر الثلاثاء عندما يجري الناخبون في نيو هامبشاير الانتخابات التمهيدية الأولى في البلاد.
ويدخل الرئيس السابق السباق متشجعا بأدائه القياسي في المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا الأسبوع الماضي. لكن نيو هامبشاير لديها تقاليد سياسية أكثر اعتدالا، وقواعد أولية تسمح للناخبين غير المنتمين إلى أي حزب بالمشاركة في السباق، حيث ناضل مرشحو MAGA المدعومون من ترمب هنا في السنوات الأخيرة.
أكثر تنافسية
وتأمل نيكي هيلي الاستفادة من نقاط الضعف لدى ترمب، فالسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة تعد المرشح الوحيد المتبقي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الذي يهدف إلى هزيمة ترمب بشكل مباشر بعد نهاية مخيبة للآمال في ولاية أيوا، حيث استسلم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس فعليًا لولاية نيو هامبشاير، ويركز على الانتخابات التمهيدية بولاية كارولينا الجنوبية في 24 فبراير.
ومن شأن فوز هيلي أن يبشر بمرحلة أكثر تنافسية في الانتخابات التمهيدية التي هيمن عليها ترمب حتى الآن. مع ذلك، فإن فوز ترمب قد يخلق شعورا بالحتمية حول احتمال أن يصبح مرشح الحزب الجمهوري للمرة الثالثة على التوالي.
وهذه عدد من ترقبات يوم الثلاثاء:
ما مدى الإقبال؟
أكثر من أي قضية قد يكون مصير ترمب مرتبطًا أكثر بمن سيحضر للتصويت يوم الثلاثاء، حيث شهدت ولاية أيوا واحدة من أدنى معدلات المشاركة في التاريخ الحديث بالمؤتمرات الحزبية التي جرت الأسبوع الماضي. وعادة ما تكون نسبة المشاركة المنخفضة في الانتخابات لمصلحة المرشح الذي يتمتع بأقوى دعم بين قاعدة الحزب. وفي 2024، هذا هو ترمب.
لكن فريق هيلي يحاول توسيع قاعدة الناخبين في نيو هامبشاير من خلال جذب الجمهوريين المعتدلين الأقل أيديولوجية والمستقلين ذوي الميول اليسارية.
ويسمح قانون نيو هامبشاير للناخبين غير المنتسبين بالمشاركة في مسابقة ترشيح أي من الحزبين، ولا يُسمح للديمقراطيين بالتصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، على الرغم من أن الناخبين أتيحت لهم الفرصة لتغيير تسجيلهم مرة أخرى في أكتوبر.
وتحتاج هيلي إلى إقبال كبير حتى تتاح لها الفرصة، وهذا بالضبط ما يتوقعه مسؤولو الدولة.
وتوقع وزير خارجية نيو هامبشاير، ديفيد إم سكانلان، أن يشارك 322 ألف ناخب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، وهو رقم قياسي. وعلى الجانب الديمقراطي، يتوقع 88 ألفًا فقط، نظرًا لعدم وجود منافسة تقريبًا.
ولهزيمة ترمب، ربما تحتاج هيلي إلى أكثر من مجرد إقبال قياسي مرتفع بشكل عام، فهي تحتاج إلى إخراج الناخبين غير المنتمين لها بأعداد قياسية
ما مدى أهمية القدرة على الانتخاب؟
اعترف القادة الديمقراطيون، علنًا وسرًا، مرارًا وتكرارًا، أنهم يخشون هيلي أكثر بكثير من ترمب في مباراة الانتخابات العامة المرتقبة ضد بايدن.
وأمضت هيلي أشهرًا وهي تقول للناخبين إنها ستكون في وضع أفضل لهزيمة بايدن في نوفمبر لولا فوضى ترمب وثقله السياسي، ولكن لم تساعدها هذه الحجة كثيرًا في ولاية أيوا.
وهي تراهن الآن على أن الناخبين في ولاية نيو هامبشاير المتأرجحة سيضعون قيمة أكبر لجاذبيتها السياسية على المدى الطويل. ويقف سنونو، الحاكم الجمهوري لولاية نيو هامبشاير الذي يتمتع بشعبية كبيرة، إلى جانب هيلي منذ أسابيع، لتذكير الناخبين بسجل ترمب السيئ في الانتخابات الوطنية منذ دخوله البيت
هل يمكن إيقاف ترمب؟
إذا لم يتمكن منافسو ترمب من التغلب عليه في نيو هامبشاير، فقد لا يتمكنون من إيقافه في أي مكان آخر.
لقد أصبحت انتخابات يوم الثلاثاء في الأساس معركة فردية بين ترمب وهيلي، وهو بالضبط ما يطالب به منتقدو ترمب الجمهوريون. وتبدو هيلي قادرة على المنافسة، وتتمتع بدعم الناخبين المعتدلين والمستقلين، وحصلت أيضًا على دعم حاكم ولاية نيو هامبشاير الشهير كريس سونونو. مع ذلك، يظل ترمب هو المفضل.
بينما يصر عدد كبير من الجمهوريين في نيو هامبشاير على أنهم لن يدعموا ترمب أبدًا. ودون انتخابات تمهيدية ديمقراطية تنافسية في الطريق، يمكن للعديد من الناخبين غير المنتمين إلى اليسار أن يقرروا دعم هيلي. لكن هذا لا يغير حقيقة أن الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عادة ما يقررها الجمهوريون، وأن قبضة ترمب على القاعدة تبدو أقوى من أي وقت مضى.
MENAFN21012024000089011017ID1107748997