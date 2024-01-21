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كوريا الشمالية تؤكد على التحالف مع روسيا ضد الولايات المتحدة

1/21/2024 11:16:42 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت كوريا الشمالية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن استعداده لزيارة الشمال في ((موعد مبكر)) غير محدد مع استمرار الدولتين في التوافق في مواجهاتهما المنفصلة والمكثفة مع الولايات المتحدة.
وأثار التحالف بين بيونغ يانغ وموسكو مخاوف دولية بشأن التعاون المزعوم في مجال الأسلحة، حيث تزود كوريا الشمالية روسيا بالذخائر للمساعدة في إطالة أمد القتال في أوكرانيا، مقابل مساعدات اقتصادية ومساعدات عسكرية تشتد الحاجة إليها للمساعدة في تطوير قوات كيم. ونفت كل من بيونغ يانغ وموسكو اتهامات واشنطن وسيول بشأن نقل الأسلحة الكورية الشمالية إلى روسيا.
تعاون إستراتيجي
وسلطت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الضوء على نية بوتين القيام بزيارة بعد اجتماعات وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي مع بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو الأسبوع الماضي. وقالت الوزارة في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية إن البلدين اتفقا على تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكتيكي مع روسيا لإقامة ((نظام دولي جديد متعدد الأقطاب))، في إشارة إلى جهودهما لبناء جبهة موحدة ضد واشنطن.
وكان بوتين قد أكد بالفعل استعداده لزيارة العاصمة بيونغ يانغ في وقت مناسب خلال لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في أقصى شرق روسيا في سبتمبر الماضي.
ويعد كيم أحد زعماء العالم القلائل الذين يدعمون علنًا حرب بوتين على أوكرانيا، ويعمل بنشاط على تعزيز رؤية علاقاته مع روسيا في محاولة للخروج من العزلة الدبلوماسية وتعزيز مكانته، بينما يتنقل في مواجهة نووية عميقة مع واشنطن وسيول وطوكيو.
اجتماع طارئ
وفي بيان منفصل أدانت وزارة الخارجية الكورية الشمالية مجلس الأمن الدولي لدعوته لاجتماع طارئ بشأن أحدث تجربة باليستية أجرتها البلاد، والتي وصفتها وسائل الإعلام الرسمية بأنها صاروخ جديد متوسط ​​المدى يعمل بالوقود الصلب ومزود برأس حربي يفوق سرعة الصوت.
وقالت الوزارة إن تجربة الإطلاق التي جرت يوم 14 يناير كانت من بين الأنشطة المعتادة للبلاد لتحسين قدراتها الدفاعية وأنها لا تشكل تهديدا لجيرانها.
كسر الصمت
وحثت كوريا الجنوبية، مجلس الأمن على ((كسر الصمت)) إزاء التجارب الصاروخية المتصاعدة التي تجريها كوريا الشمالية وتهديداتها.
وعرقلت روسيا والصين، وكلاهما من الأعضاء الدائمين في المجلس، الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لزيادة العقوبات على كوريا الشمالية بسبب تجاربها النووية الأخيرة، مما يسلط الضوء على الانقسام العميق بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا.
مخاوف دولية
وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في تعليقات نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، إن تشوي والمسؤولين الروس عبروا في اجتماعاتهم عن ((إرادة قوية لمواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكتيكي في الدفاع عن المصالح الأساسية للبلدين وإقامة نظام دولي جديد متعدد الأقطاب)).
وذكرت الوزارة الكورية الشمالية أن روسيا أعربت عن ((شكرها العميق)) لكوريا الشمالية على ((دعمها الكامل)) في حربها على أوكرانيا. وأضافت أن تشوي والمسؤولين الروس أعربوا عن ((قلق بالغ)) بشأن توسيع التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين الذين يلقون باللوم عليه في تفاقم التوترات في المنطقة وتهديد سيادة كوريا الشمالية ومصالحها الأمنية.
- تصاعدت التوترات واستخدم كيم في الأشهر الأخيرة الغزو الروسي لأوكرانيا كوسيلة للإلهاء عن تكثيف اختبارات الأسلحة والمظاهرات العسكرية.
- ردت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بتعزيز مناوراتها العسكرية المشتركة.
- صور كيم المناورات العسكرية باعتبارها تدريبات على الغزو، وتعزيز خطط الردع المبنية على أصول أمريكية ذات قدرات نووية.
- يواصل كيم استغلال الأحداث السياسية المحلية لإصدار تهديدات استفزازية بنشوب صراع نووي.

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