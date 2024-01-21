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قطاع السيارات الأكثر تأثرا بأزمة النقل البحري

1/21/2024 11:16:42 PM
(MENAFN- Al Watan) حذر خبراء لوجستيون من أن الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر تهدد بخلق فترة من الفوضى للمصنعين وتجار التجزئة في أوروبا وسط تعطل سلاسل الإمدادات.
وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن بعض مصنعي السيارات اضطروا لتعليق خطوط إنتاج تابعة لهم نتيجة تأخر وصول المكونات. وفي حالة استمرار هذا الاضطراب، سيتم استنفاد مخزونات تجار التجزئة على الأرجح بسبب التأخيرات. كما تواجه الشركات التي تنقل البضائع رسوما إضافية، إذ تحاول خطوط الشحن تعويض تكاليف تحويل المسار.
من جهته، توقع الرئيس التنفيذي لشركة Stellantis، المالكة Jeep وPeugeot، أن يتسبب التأخير في زيادة تكاليف الشحن بصورة أكبر بالنسبة لصناع السيارات.
بينما توقع المتحدث باسم Hapag-Lloyd حدوث ازدحام أمام الموانئ الأوروبية، إذ تصل السفن خارج الأوقات المحددة.
وتشير التقديرات إلى أن صناعة السيارات هي الأكثر تأثرا بالأزمة بسبب قلة المخزونات. مع ذلك، فإن الزيادة الطفيفة في مستويات المخزونات منذ الاضطرابات في السنوات الأخيرة جعلت تلك الأزمة أقل وطأة مما كانت ستصبح عليه.
وأكدت شركة Volkswagen أنها كانت تتلقى قطع الغيار في أوروبا من آسيا عبر طرق أطول منذ الشهر الماضي. وعلى الرغم من تأكيد الشركة أن هذا القرار أدى إلى زيادة التكاليف، لكنها نجحت في تجنب مشاكل الإنتاج التي أثرت على مصنعين آخرين.
وغيّر عدد كبير من سفن الحاويات تقريبا مسارها من قناة السويس تجاه طريق رأس الرجاء الصالح، الذي يستغرق فترة أطول، رغبةً في الابتعاد عن البحر الأحمر، حيث يشن الحوثيون هجمات تستهدف سفن الشحن التي تعبر هناك منذ ديسمبر الماضي.
ويؤثر تحويل المسار على عمليات الإبحار ما بين آسيا وأوروبا، حيث يضيف أسبوعين إضافيين إلى الرحلات التي تستغرق في العادة 35 يوما، ما يخلق فجوات طويلة بمواعيد وصول السفن نحو الموانئ الأوروبية.
وقال كبير المديرين لدى شركة Drewry Shipping Consultants، سايمون هيني، إن هناك آلاما مؤكدة لشركات الشحن والمستهلكين بالتبعية.
وأضاف في التصريحات التي نقلتها صحيفة Financial Times: ((في هذه الفترة الانتقالية، يبدو الأمر فوضويا بعض الشيء)). لكنه توقع مع ذلك أن تؤسس خطوط الشحن شبكات جديدة وأكثر موثوقية في وقت قصير إلى حد ما.
وتعرض خطوط الحاويات التي تتعامل مع حركة السلع والمكونات المصنعة خدمة واحدة أسبوعيا على طرقها الأكثر شعبية.
أما على صعيد قطاع الأغذية، فكشفت شركة Danone أنها ستبدأ في وضع خطط تخفيف، بما في ذلك استخدام بدائل مثل الشحن الجوي، في حالة استمرار اضطرابات البحر الأحمر أكثر من شهرين أو ثلاثة.
بينما حذرت شركة Pepco Group، التي تمتلك Poundland وتشغل نحو 3500 متجر تركز على الملابس في أنحاء أوروبا، من أن الوضع يميل نحو ارتفاع تكاليف الشحن وتباطؤ التسليم.

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