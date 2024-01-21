الضرب شهريا يؤثر على قرارات الأطفال

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- Al Watan) كشفت جامعة هارفارد الطبية أن ضرب الأطفال على أجزاء من جسمهم مرة واحدة خلال شهر يؤثر سلبيا على منطقة اتخاذ القرار في الدماغ بـ14-19 %، ما ينتج عنه تقليص حجم الدماغ، في الوقت الذي يتسبب فيه الضرب في 10 أضرار للأطفال، تنعكس سلبيا على نموهم وحياتهم.
انخفاض الذكاء
فاق معدل انخفاض الذكاء للأطفال من سن 2-4 سنوات الذين تعرضوا للضرب الأطفال من سن 5-9 سنوات، حيث أكدت دراسة عالمية حديثة أن معدل الذكاء لدى الأطفال الذين تعرضوا للضرب على أجزاء من أجسامهم من سن 2-4 سنوات ينخفض 5 نقاط، مقابل انخفاض 2.8 نقطة لدى الأطفال من سن 5-9 سنوات الذين لم يتعرضوا للضرب في المرحلة العمرية نفسها.
10 أضرار
تتمثل أبرز الأضرار للأطفال الذين يتعرضون للضرب في: اضطرابات نفسية، واضطرابات شخصية معادية للمجتمع، والسلوك العدواني عند الطفل، والعلاقات السلبية بين الوالدين والأطفال، وضعف تقدير الذات، والسلوك الخارجي للطفل، وتعاطي المخدرات، وانخفاض ضبط النفس، والشعور بالذنب، وإصابات جسدية.
دعم واهتمام
أكد المستشار الأسري محمد عبدالسلام لـ((الوطن)) أن الأطفال بحاجة إلى دعم واهتمام، ونصح وإرشاد، بدلا عن الضرب والتوبيخ، مشيرا إلى أن الضرب وسيلة سلبية، وعواقبه كبيرة قد يندم عليها الوالدان مستقبلا، ومضيفا أن الضرب غير المؤذي يختلف عن الضرب المؤذي، وأنه يجب الاستماع إلى الأطفال عند ارتكابهم الأخطاء، وتوجيههم وإصلاحهم، كي يكونوا نواة صالحة بالمجتمع.
%19 تأثير الضرب على الدماغ
10 أضرار سلبية لضرب الأطفال
2-4 سنوات الأكثر تأثرا بالضرب
5 نقاط انخفاض ذكاء الأطفال من 2-4 سنوات
2.8 انخفاض ذكاء الأطفال من 5-9 سنوات
أبرز أضرار ضرب الأطفال:
- السلوك العدواني.
- ضعف تقدير الذات.
- الشعور بالذنب.
- انخفاض ضبط النفس.
- الإصابات الجسدية.
- اضطرابات نفسية.
أبرز التوجيهات:
- التوجيه والإصلاح.
- الدعم والاهتمام.
- النصح والإرشاد.
- الاستماع إلى الأطفال.
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