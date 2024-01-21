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الضرب شهريا يؤثر على قرارات الأطفال

1/21/2024 11:16:41 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت جامعة هارفارد الطبية أن ضرب الأطفال على أجزاء من جسمهم مرة واحدة خلال شهر يؤثر سلبيا على منطقة اتخاذ القرار في الدماغ بـ14-19 %، ما ينتج عنه تقليص حجم الدماغ، في الوقت الذي يتسبب فيه الضرب في 10 أضرار للأطفال، تنعكس سلبيا على نموهم وحياتهم.
انخفاض الذكاء
فاق معدل انخفاض الذكاء للأطفال من سن 2-4 سنوات الذين تعرضوا للضرب الأطفال من سن 5-9 سنوات، حيث أكدت دراسة عالمية حديثة أن معدل الذكاء لدى الأطفال الذين تعرضوا للضرب على أجزاء من أجسامهم من سن 2-4 سنوات ينخفض 5 نقاط، مقابل انخفاض 2.8 نقطة لدى الأطفال من سن 5-9 سنوات الذين لم يتعرضوا للضرب في المرحلة العمرية نفسها.
10 أضرار
تتمثل أبرز الأضرار للأطفال الذين يتعرضون للضرب في: اضطرابات نفسية، واضطرابات شخصية معادية للمجتمع، والسلوك العدواني عند الطفل، والعلاقات السلبية بين الوالدين والأطفال، وضعف تقدير الذات، والسلوك الخارجي للطفل، وتعاطي المخدرات، وانخفاض ضبط النفس، والشعور بالذنب، وإصابات جسدية.
دعم واهتمام
أكد المستشار الأسري محمد عبدالسلام لـ((الوطن)) أن الأطفال بحاجة إلى دعم واهتمام، ونصح وإرشاد، بدلا عن الضرب والتوبيخ، مشيرا إلى أن الضرب وسيلة سلبية، وعواقبه كبيرة قد يندم عليها الوالدان مستقبلا، ومضيفا أن الضرب غير المؤذي يختلف عن الضرب المؤذي، وأنه يجب الاستماع إلى الأطفال عند ارتكابهم الأخطاء، وتوجيههم وإصلاحهم، كي يكونوا نواة صالحة بالمجتمع.
%19 تأثير الضرب على الدماغ
10 أضرار سلبية لضرب الأطفال
2-4 سنوات الأكثر تأثرا بالضرب
5 نقاط انخفاض ذكاء الأطفال من 2-4 سنوات
2.8 انخفاض ذكاء الأطفال من 5-9 سنوات
أبرز أضرار ضرب الأطفال:
- السلوك العدواني.
- ضعف تقدير الذات.
- الشعور بالذنب.
- انخفاض ضبط النفس.
- الإصابات الجسدية.
- اضطرابات نفسية.
أبرز التوجيهات:
- التوجيه والإصلاح.
- الدعم والاهتمام.
- النصح والإرشاد.
- الاستماع إلى الأطفال.

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