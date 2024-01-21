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البوستر وتنقلات المدن ترفعان تذاكر مندوب الليل

1/21/2024 11:16:41 PM
(MENAFN- Al Watan) عزا سينمائيون ((سعوديون))، تحقيق فيلم ((مندوب الليل))، الذي يجري حاليًا عرضه في جميع صالات السينما بالسعودية، للمخرج علي الكلثمي، وبطولة محمد الدوخي، أسباب تحقيقه أرقامًا جيدة في مبيعات شباك التذاكر، منذ انطلاقته في الـ 13 من ديسمبر الماضي حتى وقتنا الحالي، واقتراب المبيعات من نصف مليون تذكرة، إلى إطلاق مسابقة متخصصة في تصميم بوستر الفيلم، إضافة إلى جولات التسويق لطاقم الفيلم في عدد من المدن السعودية.
شوارع الرياض
أشار المشرف على نادي السينما في جمعية الثقافة والفنون في الأحساء، محمد البشير، على هامش إدارته للجلسة النقاشية للفيلم، بحضور مجموعة من المهتمين بالسينما، إلى أن مخرج الفيلم الكلثمي، يمتلك تواصلًا كبيرًا مع الناس، وتاريخًا سينمائيًا، وقد أطلق مسابقة لتصميم البوستر، وفي تلك الخطوة، بادرة جيدة نحو إشراك الجميع في عمل تصاميم ((البوستر))، وفي نهاية المسابقة، تم اعتماد واحد منها، وتسويق التصاميم الأخرى، فشريحة كبيرة من الناس، شاركوا في الفيلم، لافتًا إلى أن فكرة البوستر الفائز في المسابقة، كانت معبرة بوجود ((وجه)) واحد فقط، وهو البطل، وبعيون ((محمرة))، وبخلفية لشوارع الرياض في آخر الليل، والكتابة باللون الأخضر ((نيون))، للتعبير عن السهر والتعب والإرهاق، ويوحي للمتلقي أن هذا الشاب يسعى لتعديل مسار حياته بعد طرده من الوظيفة.
الملاعب الرياضية
أبان البشير، أن لجولات وتنقلات المخرج الكلثمي دورًا كبيرًا في تسويق الفيلم، إذ زار مجموعة من المدن السعودية، وبعض دول الخليج، واستهدف الجماهير في الملاعب الرياضية مع الاستمرار في التواصل مع الجمهور، وهو الأمر الذي أسهم في ضمان استمرار حضور الفيلم في صالات السينما، وحفزت دور السينما على زيادة ساعات العرض، والالتزام بالمواعيد، ولا يزال يعرض في صالات السينما، إضافة إلى وجود البطل، الممثل السعودي محمد الدوخي، وهو الوجه المألوف لجيل الشباب، وهو الجيل المستهدف في السينما.
توثيق المكان
تناول الحضور في الجلسة، الفرق بين المرض النفسي ومشقات وعناء الحياة عند أحد الممثلين في الفيلم، وتسليط الضوء على الجوانب الفنية في التعامل مع الكاميرا، والخروج إلى الشارع، وتصوير الرياض، والحرص على توثيق المكان، حتى ظهرت العاصمة الرياض بصورة جديدة، لم تشاهد من قبل، والدخول إلى الشوارع والخوض فيها، وتصوير معاناة الشاب العادي الذي يخطئ ويصيب. وتوقعوا أن يكسر فيلم ((مندوب الليل)) الأعلى في شباك مبيعات التذاكر في صالات السينما، عطفًا على النجاح الكبير، الذي حققه في الأسابيع الأولى من عرضه.

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