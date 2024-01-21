((بجارد للأمن السيبرانى)) تستهدف 3 ملايين دولار مبيعات خلال 2024

تستهدف شركة بجارد لحلول الأمن السيرانى تحقيق مبيعات بقيمة 3 ملايين دولار خلال العام الجارى، بعدما استطاعت تحقيق نموًا فى مبيعاتها بنسبة 80% العام الماضى.

وقال يوسف محمد، المؤسس والرئيس التنفيذى للتكنولوجيا، إن الشركة تعمل على التوسع فى تقديم خدماتها فى السوق السعودى خلال الشهر الجارى، على أن تقدم نفس الخدمات المقدمة فى السوق المحلى، ولكن مع الامتثال لقوانين البنك المركزى السعودى وقوانين التكنولوجيا المالية فى المملكة العربية السعودية.

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وكشف يوسف فى مقابلة مع ((البورصة)) خطة الشركة للوصل إلى نحو 50 عميلا من الشركات السعودية خلال العام الجارى، على أن توسع نطاق انتشارها ليشمل مختلف القطاعات من شركات الغاز والبترول، وشركات التكنولوجيا المالية، وغيرها من مؤسسات القطاع الحكومى والخاص.

وأوضح أنه بالنسبة للسوق المحلى فإنها تركز على التوسع فى تقديم خدماتها للبنوك، حيث تستهدف الوصول إلى 15 بنكا خلال عام 2024، بينما استطاعت خلال آخر ربع من العام الماضى التعاقد مع بنكى ((المشرق))، و((الإسكندرية))، كما تعمل على إنهاء إجراءات التعاقد مع 3 بنوك أخرى.

وتابع أن الخطوة تأتى بعدما تعاقدت الشركة مع معظم الشركات الكبيرة فى مجال التكنولوجيا المالية، ومنها ((فورى))، و((باى موب))، و((كاش إن))، و((مونى فيللوز))، وغيرها، كما تعاقدت مع ((شركة بنوك مصر))، المسئولة عن تطبيق ((انستا باى))، وبطاقات ميزة البنكية.

وقال إن عدد عملاء الشركة منذ التأسيس حتى الآن تخطى 60 عميلًا، ومنها شركات كبرى مثل ((اتصالات))، و((معمار المرشدى))، وشركات ناشئة مثل ((مكسب))، و((لاكى))، و((رابيت مارت))، بجانب منصة ((ناوى)) للعقارات، بالإضافة إلى ((إيفر نوت)) فى الولايات المتحدة.

وتابع أنه من ناحية الشركات الناشئة، فإنها تميل لتخصيص نفقاتها فى التوسع أو فى قطاعات أخرى مثل التسويق، نظرًا للتكلفة المرتفعة لخدمات ومنتجات الأمن السيبرانى، بالرغم من ضرروة الاهتمام بهذا القطاع، فأى هجمات على الأنظمة التشغيلية للشركة، أو بيانات العملاء سيضر بشكل كبير بسمعتها، ويهدم جهودها التسويقية.

وأضاف أنه لذلك أراد أن يؤسس شركة ناشئة لحلول الأمن السيبرانى، لتستطيع أن تحل مشكلات الشركات الناشئة الأخرى، وتتحدث بلغتهم، إلا أن ((بجارد)) بدأت فى البداية بتقديم خدماتها فى الولايات المتحدة، مشيًرا إلى أن السوق هناك يركز على التقنيات المقدمة وليس اسم الشركة، ولذلك كان من الأيسر البدء فيه، مع تقديم فترات تجريبية للعملاء، لإثبات جودة خدماتهم قبل التعاقد.

وذكر أنه بعد النجاح فى الأسواق الأجنبية، تمكنوا من دخول السوق المصرى من خلال ((رابيت مارت))، ومن ثم إلى شركات ناشئة أخرى عن طريق تقديم مجموعة من خدمات الأمن السيبرانى دون المبالغة فى الأسعار المقدمة، والتشديد على تطوير الجزء التقنى، بالإضافة إلى توفير خدمة عملاء ودعم مستمر.

وأوضح محمد، أن“بجارد” بدأت بفريق صغير لا يتعدى 4 أشخاص وخلال الفترة من عام 2021 إلى نهاية العام الماضى زاد الفريق إلى ليصل نحو 50 موظفًا، ويشمل فريق التطوير، والأمن، والتسويق، والمبيعات، والفريق التجارى، لتكون هيكل تنظيمى متكامل.

وكشف أن الشركة بعد تحقيق الهدف الأول فى تقديم خدمات للشركات الناشئة، توجهت جهودها نحو سد فجوة أخرى فى إيجاد منتجات أمن سيبرانى من قبل شركات مصرية وعربية، فبالرغم من تواجد مقومات محلية من حيث الموارد والكوادر، إلا أن منتجات الأمن السيبرانى التى يتم تطويرها محليًا ثم تصديرها للخارج تكاد تكون منعدمة.

وأشار إلى أن ((استخبارات التهديد السيبرانى))، هى من أكثر النطاقات التى تتواجد فيها الفجوة، وهو مجال معنى بالمنتجات التى تساعد الشركات على معرفة نوعية الهجمات التى تتعرض لها، وممن، وكيفية التصدى لهذا النوع من الخدمات، وتجنبه من الأساس، كما توجد فجوة أيضا فى نطاق ((مراقبة الإنترنت المظلم))، أو فيما يعرف ((دارك ويب مونتيرنج))، وهو معنى بحماية الشركات وتنبيهم فى حالة تمت سرقة بيانتهم وبيعها على قنوات“الدارك ويب”.

وأرجع ذلك إلى تطوير الشركة لمنتج ((دراك أطلس)) والذى يقدم 4 حلول مختلفة، الأول فى ((استخبارات التهديد السيبرانى))، والثانى ((دارك ويب مونتيرنج))، والثالث يشمل ((براند بروتيكشن))، والذى يوفر للشركات طرقًا لتتبع والقضاء على الصفحات المزيفة التى تسرق هويتها، والحل الرابع معنى بـ((أتاك سرفيس مانجمنت))، ليكون منتجًا متكامل قادر على تغطية مشاكل مختلفة.

وكشف المؤسس، عن أن ((دارك أطلس)) وصل إلى مجموعة من العملاء فى مصر وفرنسا والولايات المتحدة، وتمتلكه شركات مصرية كبرى مثل ((إى إف جى هيرميس))، و((ثاندر))، بجانب ((باى موب))، و((سنتيفيك))فى الولايات المتحدة، إذ تمثل مبيعات المنتج نحو نسبة 40% من إجمالى مبيعات الشركة، على أن يتم مضاعفة مبيعات المنتج الجديد خلال العام الجاري.

وذكر أن الشركة حصلت على تمويل مبدئى بقيمة 500 ألف دولار، حيث قاد الجولة التمويلية شركة رأس مال المغامر“A15′′، خلال عام 2023، لتكثيف الجهود فى تطوير الحلول، نظرا للرتم السريع لتطور القطاع، والحاجة الملحة لعدم التخلف عن الشركات المنافسة، وأيضا لتغطية تكاليف التوسع فى السوق السعودى، مضيفًا أن الشركة قد تخطط لجولة تمويلية جديدة على المدى البعيد، وعلى الأرجح بحلول عام 2026.

وقال إن نموذج العمل التجارى للشركة يقوم على شقين أساسين، الأول يتعلق بقسم الحلول مثل منتج ((دارك أطلس))، وتتربح الشركة منه عن طريق الاشتراكات السنوية، بينما يقوم الشق الثانى على تقديم خدمات متنوعة، منها حزم جاهزة باشتراكات سنوية، ومنها مشاريع حسب الطلب، تختلف تكلفتها حسب حجم المشروع والوقت الذى يتضمنه، وتكون كيفية الدفع حسب الاتفاق مع العملاء بمبالغ مقدمة، وأخرى بعد تنفيذ المشروع.

وأشار إلى أن متوسط تكلفة التعاقد الواحد يترواح ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف دولار، وقد يصل إلى 50 ألف دولار، حسب نوعية الخدمات المقدمة وفترتها، إلا أن الأسعار فى السوق لها حيز محدد لا يمكن أن تقل عنه الشركة بشكل كبير حتى لا تهدر مواردها، وفى نفس الوقت لا تبالغ فى التسعير، وبالرغم من تقديم المنافسين فى السوق المحلى لخدمات مشابهة، إلا أن أى منهم لم يطور حلولا خاصة بهم مثل ((دارك أطلس))، وهذا ما تحاول“بجارد” الاعتماد عليه كميزة تنافسية فى السوق.

وبدأت بجارد فى عام 2021 على يد مؤسسها، يوسف محمد، بعدما عمل فى قطاع الأمن السيرانى فى شركات متعددة محلية وأخرى أجنبية فى دول كسنغافورة، حيث عمل هناك فى“برايس ووتر هاوس” ، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، ولاحظ من خلال عمله، وجود فجوة فى تغطية القطاع للشركات الناشئة، إذ تتجه العديد من شركات الأمن السيبرانى الكبيرة نحو المشاريع الضخمة التى تجلب لها أرباحا مرتفعة.